Автор хита Nightcall из фильма «Драйв» найден мертвым у себя дома

Фото: © Getty Images/Kristy Sparow

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Французский артист, чье творчество стало символом целой эпохи, скончался в Париже.

Французский музыкант и диджей Kavinsky, настоящее имя которого Венсан Пьер Клод Белорже, умер в возрасте 50 лет. Об этом сообщила газета Le Parisien.

По информации издания, артиста нашли без признаков жизни вечером 28 июля в его квартире в Париже. О случившемся стало известно на следующий день.

Мировую известность Kavinsky принес трек Nightcall, выпущенный в 2011 году. Композиция вошла в саундтрек фильма «Драйв» и стала главным хитом музыканта, а также одной из самых узнаваемых работ в жанре синтвейв.

В 2024 году песня вновь оказалась в центре внимания. На церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже Kavinsky исполнил Nightcall вместе с бельгийской певицей Анжель. После выступления обновленная версия композиции вызвала всплеск интереса у слушателей и установила рекорды в приложении Shazam.

Венсан Белорже родился 31 июля 1975 года во Франции. Первые мини-альбомы музыканта — Teddy Boy, 1986 и Blazer — вышли в 2006–2008 годах. В 2013 году он представил дебютную студийную пластинку OutRun, вдохновленную эстетикой 1980-х годов и видеоигр того времени.

За годы творческой деятельности Kavinsky сотрудничал с рядом известных исполнителей, среди которых Ги-Мануэль де Омем-Кристо из Daft Punk, SebastiAn и The Weeknd.

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