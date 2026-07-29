ВС РФ освободили Светлое в ДНР и установили контроль над Новой Сечью в Сумской области
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
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Российские войска продолжают выполнение задач в зоне специальной военной операции.
Вооруженные силы Российской Федерации освободили населенные пункты Новая Сечь в Сумской области и Светлое в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, населенный пункт Новая Сечь был освобожден в результате действий подразделений группировки войск «Север».
За прошедшие сутки российские войска нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины, а также складам боеприпасов.
Кроме того, самолет морской авиации Черноморского флота уничтожил безэкипажный катер ВСУ.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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