ВС РФ освободили Светлое в ДНР и установили контроль над Новой Сечью в Сумской области

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Российские войска продолжают выполнение задач в зоне специальной военной операции.

Вооруженные силы Российской Федерации освободили населенные пункты Новая Сечь в Сумской области и Светлое в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, населенный пункт Новая Сечь был освобожден в результате действий подразделений группировки войск «Север».

За прошедшие сутки российские войска нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины, а также складам боеприпасов.

Кроме того, самолет морской авиации Черноморского флота уничтожил безэкипажный катер ВСУ.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС