Лавров: Россия сохранила гордость и не примет ультиматум Запада по Украине

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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ЕС настаивает на сохранении нацистского киевского режима.

Запад выдвигает ультимативные требования по урегулированию на Украине, однако Россия не поступилась гордостью и не будет их принимать. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову.

Как отметил Лавров, Запад настаивает на сохранении нацистского киевского режима. Европейские элиты заявляют, что еще «подумают», когда стоит возобновить диалог с Россией. Это должны быть переговоры, на которых встретились бы представители ЕС, США, глава киевского режима Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин.

Перед дипломатической встречей такого уровня, по мнению Запада, следует объявить перемирие, после чего — ввести европейские войска во главе с Францией и Англией.

«Это ультиматум. Замрем на линии соприкосновения — нацистский режим сохранится. Никакие территории, где были референдумы, они признавать не будут», — заявил глава дипведомства.

Однако российский народ уникален своей национальной гордостью, подчеркнул Лавров. Он процитировал стихи поэта Владимира Маяковского со словами «У советских собственная гордость».

«Это не потому, что она появилась у советских, а потому, что у русских она всегда была», — отметил министр.

Ранее Лавров цитатой из фильма «Брат 2» объяснил Западу, почему РФ будет прежде всего отстаивать свои интересы.

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