Унесло течением вместе с отцом: тело пропавшего ребенка нашли в Сочи

Отца и сына унесло течением в Сочи, их тела нашли в акватории Черного моря

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Мальчик с родителем пытались перейти реку.

В Лазаревском районе Сочи нашли тело пропавшего ребенка, которого ранее унесло течением вместе с отцом. Об этом сообщили в Telegram-канале Службы спасения города Сочи.

Несовершеннолетнего обнаружили на третий день поисковых работ. Тело пропавшего мальчика нашли в акватории Черного моря, неподалеку от устья реки Псезуапсе в районе пляжа «Чайка».

Ребенка унесло течением вместе с отцом 27 июля, когда они пытались вброд перейти русло реки Псезуапсе в районе пляжа «Багратион». В поисково-спасательных работах были задействованы сотрудники Службы спасения города Сочи и плавательные средства — каждый день пропавших искали 15 человек, два плавсредства и две единицы техники.

«Служба спасения города Сочи» выражает искренние соболезнования родным и близким», — сообщили в пресс-службе организации.

Ранее отца мальчика нашли и эвакуировали на сушу, попытавшись реанимировать, однако он скончался. В МЧС сообщили, что его также обнаружили в акватории Черного моря. Известно, что мужчина и мальчик были туристами.

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