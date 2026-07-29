Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Глава МИД России словами героя Сергея Бодрова объяснил, почему стране необходимо сначала отстоять свои интересы и добиться победы.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на вопрос о силе России фразой из фильма «Брат 2». По словам министра иностранных дел РФ, прежде чем предлагать что-либо миру, страна должна отстоять свои законные интересы и добиться победы.

«Все хотят знать, „в чем сила, брат“? И „где сила, брат“?» — сказал глава МИД в интервью в качестве лидера предвыборного списка «Единой России» для ТАСС.

Лавров отметил, что многие государства с большим вниманием следят за исходом конфликта, который был навязан России Западом, и стал причиной начала специальной военной операции. Министр подчеркнул, что прежде, чем выступать перед миром с какими-либо предложениями, России необходимо победить.

«Чтобы миру предлагать, мы должны победить», — заявил он.

По словам главы МИД, западные страны сначала открыто заявляли о намерении нанести России стратегическое поражение. Однако после наблюдения за ситуацией на линии боевого соприкосновения они на некоторое время отошли от этой риторики.

Лавров заявил, что на фоне отступления украинских войск в Донбассе и других направлениях Киев перешел к террористической деятельности. По его мнению, Запад пытается представить применение Украиной дальнобойных средств как перелом в конфликте и доказательство возможности победить Россию.

Министр добавил, что в западной риторике вновь появились лозунги о стратегическом поражении и «деколонизации» России. Под этим, по словам Лаврова, подразумевается очередная попытка расчленить страну.

Глава МИД напомнил, что подобные надежды на Западе существовали и после распада Советского Союза, когда сепаратистские движения возникали на Дальнем Востоке, Урале и Кавказе. По его словам, тогда западные государства рассчитывали на дальнейший распад России и даже обсуждали, кому могут достаться ее отдельные территории.

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