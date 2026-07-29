Опасный заплыв: когда плавание может навредить спине

Фото: www.globallookpress.com/Nikolay Gyngazov

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Не каждый поход в бассейн полезен для позвоночника.

Плавание не всегда помогает при болях в спине и в отдельных случаях может ухудшить состояние человека. Об этом рассказал массажист Сергей Манастырлы в беседе с Газетой.ру.

По словам специалиста, от занятий в бассейне стоит отказаться при острой боли, когда человек испытывает сильный дискомфорт и ограничение движений. В этот период плавание может усилить мышечный спазм, поэтому сначала необходимо снять болевой синдром, а затем переходить к восстановлению.

Также осторожность требуется при нестабильности позвонков, когда отдельные элементы позвоночника смещаются относительно друг друга. В таких случаях, как отметил врач, необходима предварительная диагностика и подбор специального лечения.

Кроме того, ограничения могут касаться людей с воспалительными заболеваниями позвоночника. При таких состояниях плавание допускается только после консультации со специалистом и зависит от стадии заболевания.

При этом в ряде случаев занятия в воде действительно помогают уменьшить нагрузку на позвоночник. Плавание может быть полезно при неспецифических болях в пояснице, грыжах и протрузиях, сколиозе, остеохондрозе, а также в период восстановления после операций.

Специалист объяснил, что в воде вес тела значительно снижается, поэтому межпозвоночные диски испытывают меньше давления, а мышцы работают без резких нагрузок. Однако даже при пользе плавания важно соблюдать правильную технику, поскольку ошибки во время занятий могут усугубить состояние спины.

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