Поймать и вылечить: как в России отмечают Международный день тигра

Фото, видео: www.globallookpress.com/Konstantin Mikhailov; 5-tv.ru

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По зоопаркам и хосписам хищников распределяет спецкомиссия при Росприроднадзоре.

Международный день тигра отмечают сегодня. Появился праздник в Петербурге. Дату 29 июля выбрали на экологическом форуме в 2010 году. Главная цель — привлечь внимание к важнейшей проблеме. Люди за последний век истребили почти всех тигров на планете. В дикой природе осталось не более 5%.

Огромный вклад в восстановление популяции вносят наши специалисты. Им удалось справиться с угрозой вымирания амурского тигра. С 2013 года его численность увеличилась почти вдвое. Работа в этом направлении продолжается, в том числе за пределами страны.

Мощи и грации дальневосточного хищника восхищаются во всем мире. Неудивительно, что именно его выбрали символом 75-й экспедиции к МКС.

«Амурский тигр — центральный образ эмблемы нашего экипажа. Хотелось, чтобы в нем читались и сила, и спокойствие, и та самая опора, которую дает родной край. На МКС я взял с собой тигренка. Мы, участники экспедиции, благодарим каждого, кто помогает сохранять тигров и их среду обитания», — сказал космонавт Роскосмоса Петр Дубров.

Растущая популяция тигров на Дальнем Востоке добавляет забот зоологам. Хищники начали массово выходить в населенные пункты, и повстречать тигра во дворе теперь уже не такая редкость. Все чаще животные, занесенные в Красную книгу, страдают от рук человека. На лечение и реабилитацию их отправляют, в том числе, в Санкт-Петербург. Но прежде больных тигров необходимо отловить. Как проходит эта работа, и как спасают особей, попавших к торговцам на черном рынке, рассказывает корреспондент «Известий» Евгений Подтергера.

Этот сезон бьет все рекорды многолетних наблюдений: люди встречают тигров у домов, дач, на дорогах. Это раньше хищники выходили в цивилизацию сезонно — зимой, когда корма в тайге меньше, а теперь и летом. В единственном Приморском центре реабилитации в этом году после отлова оказались 13 кошек — это вдвое больше обычного. Большую часть вернули в дикую природу. Пятеро представляют угрозу для людей, а одного хищника комиссия признала конфликтным. Как только он оказался на свободе, он взялся за старое и стал таскать собак со двора. Теперь его ждет переезд в зоопарк.

Полчаса в засаде один на один с тигром, и опытный охотник вводит зверю препарат. На носилки гиганта затаскивают, как обычного кота — за загривок. Еще пять минут, чтобы поднять на борт, пять — чтобы выехать из вольера, а на счету каждая минута: доза лекарства щадящая.

Перед отправкой беглый осмотр и контрольное взвешивание. Специалисты работают максимально бесшумно. Резкий звук, неловкое движение, и огромный хищник проснется. Только представьте, чем это может закончиться. Посмотрите на эту лапу: она вдвое больше руки человека.

На медосмотре — тщательная проверка всех жизненно важных показателей и физической формы. У специалистов нелегкая работа: тигр весит около 170 килограммов. Ему бы по тайге бегать, но, как говорят здесь, в центре, он «нашкодил». Теперь зверь едет в зоопарк Комсомольска-на-Амуре. Это учреждение ждет тигра в свой фонд уже не первый год. В России разработана четкая система — тигров по зоопаркам и хосписам распределяет спецкомиссия при Росприроднадзоре. Учреждение должно не только обеспечить условия хищнику, но и участвовать в специальных государственных программах, например, разведения тигров в неволе.

«Есть такая ассоциация у нас зоопарков всех, где ведется племенная книга — где какой тигр из природы изъят, ведутся все генетические вот эти вот вещи», — говорит руководитель Центра реабилитации диких животных «Тигр» Виктор Кузьменко.

За молодых и здоровых особей, как этот самец, у зоопарков настоящая борьба. Другое дело — травмированные хищники, которые без помощи человека в тайге не выживут.

Две самки из Приморья — обе с тяжелыми переломами лап — на самолете улетели в Ленинградскую область. Здесь находится единственный в стране хоспис для этих хищников. Кошки сейчас еще на карантине. Здесь все животные травмированы, возрастные и гибриды, то есть те, что получились в результате межвидового скрещивания, например, амурского и бенгальского тигров. Таких чаще всего изымают у тех, кто устраивает платные фотосессии с хищниками или просто держит тигров на цепи дома.

«Это так называемые дворняжки кошачьего мира. К сожалению, они могут существовать только рядом с человеком. Это цирк, это зоопарк. Они не несут никакой пользы для популяции, они не сохраняют ничего», — говорит руководитель хосписа «Дом тигра» Яна Олейник.

Сформировался настоящий черный рынок гибридов. Те учреждения, что по условиям не подходят под государственную программу сохранения редких хищников, охотно берут себе дворняжек. Российское законодательство сегодня слишком лояльно — ответственность и покупателя, и продавца мизерная.

Праздник — это только повод напомнить всем о том, что сохранение тигра в природе и неволе — это дело даже не государственной, а общечеловеческой важности.

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