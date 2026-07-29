Вашингтон обсудил «адские санкции против России»: беспощадные, но бессмысленные

Фото, видео: www.globallookpress.com/Samuel Corum; 5-tv.ru

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Посмертные экономические угрозы Грэма* в адрес России вводят Дональда Трампа в ступор: причем здесь Китай и Индия?

Чтобы не оказаться под огнем иранских ракет, глава киевского режима поспешил отправиться в Вашингтон. Там в эти дни как раз обсуждают санкции против Тегерана, и уже поддержали новый пакет ограничений в отношении нашей страны.

Так совпало, что все эти дискуссии проходят фактически у гроба покойного сенатора Линдси Грэма*. В России политик был включен в перечень террористов и экстремистов. Содержание этих посмертных санкций изучил корреспондент «Известий» Николай Мастеров. Он передает из США.

В американском сенате сегодня шумно: тут прошло первое процедурное голосование по новым жестким санкциям против России. Рассмотрение проекта одобрили большинством — 82 законодателя против 12. Сенаторы-демократы начали праздновать, едва счетчик голосов перевалил за 60 — это необходимый минимум. Тут же и Зеленский, тоже радуется, он заранее приехал обхаживать проукраинских «ястребов» из сената.

«Закон имени Грэма» — так называют в Конгрессе проект ужесточения антироссийских санкций. Не зря в России сенатор при жизни был внесен в список экстремистов и террористов. Математически эти санкции выражаются формулой пять плюс пять. Товары пяти крупнейших стран-покупательниц российской нефти и газа обложат пошлиной 100%. Так же накажут еще пять стран, кого американцы заподозрят в обходе энергетических санкций. Правда, портить отношения с Китаем и Индией Трампу сейчас очень некстати, и он получает право приостановить его действие.

Проект звучит грозно, но насколько применим на практике? Главные покупатели российской нефти — это Китай и Индия. Вводить такие пошлины против них — экономическое самоубийство, если учитывать товарооборот с США. Или как минимум беспрецедентная эскалация торговой войны. А 500% пошлины на российские товары и вовсе звучит как шутка. США в структуре экспорта России занимает менее одного процента.

«Трамп своим же союзникам может сделать не лучше, как это бывает, когда он водил пошлины, а потом пришлось выплачивать даже компенсацию за это. Это тоже влияет на цены внутри Соединенных Штатов, это разгоняет инфляцию», — говорит ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, полиглот Александр Дудчак.

«Адские санкции против России» — так законопроект назвал сам покойный автор. Грэм погиб через день после визита в Киев — там он посетил завод по производству дронов. О гибели сенатора ходило много слухов. Например, что умер он не дома в США, а как раз- таки на Украине, вследствие некоего «взрывного» инцидента. На Родине сенатора все опровергли. Но хоронили главного русофоба американской политической сцены — все-таки в закрытом гробу.

Даже похороны сенатора-радикала превратились в шоу и череду закулисных встреч. Из зарубежных политиков на церемонию прибыли премьер Израиля Нетаньяху и Зеленский. Оба просили Трампа о продолжении войны, как и завещал Грэм. Зеленский ведь не только память покойного приехал почтить — снова выпрашивал Patriot и противобаллистические ракеты. Правда, гостя из Киева особенно не заметили, встреча с Трампом прошла быстро и без прессы. Белый дом по итогам выдал короткий отчет без малейшей конкретики.

Сразу после похорон, голосования в сенате и беседы с Трампом Зеленский по традиции побежал на американское телевидение. Во время разговора с Fox News глава киевского режима долго хвалил террориста и экстремиста Грэма, просил новое оружие и даже заявил, что президент США согласился выдать ему лицензии на производство ракет Patriot.

Сам Трамп об этом почему-то молчит.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов.

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