«Они ждут чуда»: как агенты Киева играли на чувствах подростков, вербуя их в чате «Дайвинчик»

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Кряжев; 5-tv.ru

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Украинская разведка находила жертв в Telegram и разыгрывала целые драмы.

Сообщения приходят этим утром от ФСБ и Следственного комитета России. В международный розыск объявлен руководитель Telegram Павел Дуров. Ему предъявлено обвинение в рамках уголовного дела по статье о содействии терроризму.

Сообщается, что еще в декабре прошлого года чат-бот для знакомств в мессенджере внесли в реестр запрещенных ресурсов, однако он не был удален. Как и другие каналы, которые украинские спецслужбы использовали для вербовки подростков. В ходе масштабной операции сразу в нескольких регионах страны задержали тех, кого вербовали из Киева. Детали узнал корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Оперативные кадры ФСБ, снятые в Петербурге. Подросток вытаскивает из своего рюкзака газовую горелку и поджигает заправку. В тот же день — еще одну бензоколонку. На допросе признается: украинскими спецслужбами был завербован в популярном чат-боте для знакомств в мессенджере Telegram.

«Я решил познакомиться через Telegram-бот „Дайвинчик“ с девушками, наткнулся на одну из них, она со мной связалась», — рассказал задержанный.

В таком же сервисе СБУ нашла и этого школьника из Свердловской области — по данным следствия, куратор заставил его поджечь на железной дороге релейный шкаф.

Чат-бот для вербовки агенты активно использовали, играя на романтических чувствах подростков.

«Вот это ожидание чуда, ожидание встречи с тем самым единственным или единственной, способствует тому, чтобы человек доверял в некотором смысле», — сказал ветеран органов безопасности подразделения по борьбе с терроризмом Алексей Леонтьев.

Агенты СБУ под видом девушек входили в доверие с первых минут общения. Для создания иллюзии романтики просили сводить в кино и отправляли фишинговые ссылки на оплату билетов, назначали свидания в общественных местах и просили скинуть локации, обращались с важными вопросами.

«Я скинул координаты госпиталя военного под словами того, что она хочет приехать к своему дяде, что он с СВО вернулся. А потом она начинает смеяться, присылает кружок, а вместо нее сидит украинец-мужик в бронежилете. Говорит: либо ты работаешь на нас, либо этому госпиталю (конец — Прим.ред.)», — рассказал задержанный.

Дальше — уже давно отработанный сценарий. Выдавая себя за сотрудников ФСБ, полиции, Росфинмониторинга, толкают школьников на диверсии.

«Лжеправоохранители сообщали, что денежные средства поступили на счета вооруженных сил Украины, а переданные координаты использованы противником для планирования нанесения ударов по территории РФ», — сказал оперативный сотрудник ФСБ РФ.

Только за год ФСБ совместно с МВД и СК задержали 46 таких подростков. Причем никто из родителей даже не подозревал, чем занимаются их дети.

«Обращаясь к родителям несовершеннолетних, Следственный комитет подчеркивает необходимость контроля досуга, окружения и контактов детей. Несовершеннолетним рекомендуется проявлять бдительность и сразу сообщать о контактах в сети с незнакомцами своим близким и в правоохранительные органы», — сказала официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Чат-бот внесен в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора. Это один из 154 тысяч каналов в Telegram с противоправной информацией, из них 18 тысяч сервисов — экстремистские и террористические. Роскомнадзор не раз направлял команде мессенджера Telegram требования удалить запрещенный контент, но все просьбы были проигнорированы.

«Несмотря на сложившуюся ситуацию, Павел Дуров довольно однозначно ее понимает. Его действия контролируются определенными западными спецслужбами, с которыми он вынужден сотрудничать», — сказал член Общественной палаты РФ Александр Асафов.

Против владельца Telegram в России уже возбуждено уголовное дело за содействие терроризму, предъявлено обвинение, и теперь Павел Дуров объявляется в международный розыск.

Его местонахождение установлено: постоянно живет в Дубае в престижном жилом комплексе «Джумейра Айлендс», где арендует виллу. Он активно путешествует — вот с бизнес-партнерами этим летом в Грузии. Успевает выступать с мотивационными лекциями в Европе. Пока его детище активно используется террористами для вербовки и координации диверсий.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.