Крупный пожар уничтожил декорации для съемок кино в Тверской области

Фото, видео: MAX/МЧС Тверской области; 5-tv.ru

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Причиной возгорания стало нарушение съемочной группой правил использования пиротехники.

В Тверской области ликвидируют крупный пожар. В деревне Большое Кобяково Зубцовского округа загорелись декорации для киносъемок. Пламя охватило 30 зданий на площади 2000 квадратных метров. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные группы, им удалось спасти 10 строений и потушить открытое горение. На кадрах видно, как горят исторические декорации — деревянные стены и избы.

На месте пожара действуют 34 специалиста и девять единиц техники. Жертв нет. МЧС установило, что возгорание произошло из-за несоблюдения правил пожарной безопасности при использовании пиротехники во время съемок.

В Тверской области этим летом уже случались крупные пожары — например, 14 июня в приюте для бездомных животных от огня погибли 19 собак. По информации инициативной группы по защите животных, пламя охватило шесть вагончиков для содержания питомцев — спастись удалось только трем из них, однако они получили тяжелые ожоги. При этом четвероногие, находившиеся в уличных вольерах, не пострадали.

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