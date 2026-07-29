Пожары во Франции подобрались к заводам по производству ракетного топлива и боеголовок

Пожары во Франции подобрались к заводам по производству ракетного топлива

Фото, видео: Reuters/Baz Ratner; 5-tv.ru

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Тем временем, в Европе ожидается новая волна жары.

Мощные лесные пожары на юго-западе Франции вплотную приблизились к объектам оборонной промышленности.

По данным The Telegraph, в зоне возгораний оказались, как минимум, семь предприятий с опасными веществами — это заводы, где производят боеприпасы, топливо для баллистических ракет и собирают истребители.

Под угрозой находится и центр ядерных исследований в Жиронде — объект стратегического значения.

От пожаров пострадала и Испания. Огонь уничтожил более 70 тысяч гектаров леса. Из опасных районов по обе стороны Пиренеев эвакуированы более 300 тысяч человек.

Тем временем, синоптики делают неутешительные прогнозы. В ближайшие дни температура во Франции может подняться до 40 градусов, а в Испании — до 42-х. Евросоюз уже задействовал спутниковую систему для мониторинга возгораний и направил в пострадавшие страны самолеты и пожарные расчеты.

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