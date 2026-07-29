«Должна быть драка»: Рыбин раскрыл детали прошедшей свадьбы сына

Фото: Instagram*/lers.xo_dance

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Музыкант признался, что торжество длилось два дня, а главным испытанием для гостей стал сильный ливень во время церемонии.

Певец Виктор Рыбин поделился подробностями свадьбы своего сына Василия, которая состоялась по русским традициям. Артист рассказал порталу Газета.ру, что празднование продолжалось два дня и прошло в теплой семейной атмосфере.

Единственной неожиданностью стала непогода: во время церемонии регистрации начался сильный дождь, из-за которого гости промокли.

По словам музыканта, несмотря на капризы погоды, праздник удался. После церемонии гости смогли согреться, а затем продолжили отмечать событие песнями и танцами. Рыбин подчеркнул, что вопреки распространенному мнению о том, что свадьбы редко обходятся без конфликтов, торжество прошло спокойно.

«Никаких скандалов. Расхожее мнение, что на свадьбе обязательно должна быть драка, но это не про нас», — рассказал артист.

Рыбин также отметил, что не вмешивался в организацию торжества и не готовил молодоженам специальных сюрпризов, поскольку всеми приготовлениями занимались жених и невеста. По его словам, Василий и Валерия встречались более трех лет, прежде чем решили официально оформить отношения.

Для сына Виктора Рыбина этот брак стал вторым, а его избранница не связана с шоу-бизнесом и занимается танцами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему Рыбин и Сенчукова переживают за сына.

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