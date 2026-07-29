Гастроэнтеролог раскрыла главные причины частой диареи летом

Фото: www.globallookpress.com/Svetlana Vozmilova

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Жаркая погода, изменение рациона и привычек во время отпуска могут значительно повысить риск нарушений пищеварения.

Летом число обращений к врачам с жалобами на диарею, запоры и другие нарушения работы желудочно-кишечного тракта традиционно увеличивается. Одной из основных причин этого гастроэнтеролог Евгения Мельникова в беседе с порталом Lenta.ru назвала ускоренную порчу продуктов в жаркую погоду.

По словам врача, даже кратковременное нарушение условий хранения пищи способно привести к пищевому отравлению.

Кроме того, летом многие меняют привычный режим питания во время отпуска: делают длительные перерывы между приемами пищи, переедают за шведским столом и употребляют больше жирных, жареных и острых блюд. Как отметила Мельникова, все это создает дополнительную нагрузку на желудок, желчный пузырь и поджелудочную железу.

Специалист также обратила внимание, что в теплое время года люди начинают чаще есть свежие овощи, фрукты, ягоды и зелень. Несмотря на пользу таких продуктов, резкое увеличение количества клетчатки в рационе может вызвать вздутие живота, повышенное газообразование и нарушения стула.

Еще одним фактором риска врач назвала недостаточное потребление жидкости. Из-за потери влаги с потом и отсутствия ее восполнения ухудшается работа кишечника и возрастает вероятность запоров.

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