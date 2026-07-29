США и Саудовская Аравия ударили по проиранским силам в Ираке

Фото: www.globallookpress.com/U.S Navy/U.S. Navy

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Удары наносились по логистическим и оружейным объектам.

Военные США и Саудовской Аравии атаковали связанные с Ираном группировки, расположенные на территории Ирака. Об этом на своей странице в социальной сети сообщило Центральное командование американских Вооруженных сил (CENTCOM).

В ведомстве отметили, что удары наносились по логистическим и оружейным объектам, которые находились на востоке страны. В CENTCOM заявили, что через эти группировки Корпус стражей исламской революции (КСИР) нападал на американские военные базы и атаковал энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии.

В командовании также подчеркнули, что совместные действия Вашингтона и Эр-Рияда — это ответная мера на серию атак беспилотников, проведенных исламской республикой в последние дни.

Ранее 5-tv.ru писал о запуске Ираном баллистических ракет по американской военной базе, расположенной в Иордании. Однако все выпущенные исламской республикой снаряды были успешно нейтрализованы.

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