СК возбудил дела о вовлечении подростков в диверсии через чат-бот знакомств

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Украинские спецслужбы использовали популярный среди молодежи чат-бот для вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений.

Следственный комитет России возбудил уголовные дела по фактам вовлечения молодых людей в диверсионно-террористическую деятельность через чат-бот «Дайвинчик/Leo» в Telegram, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По данным ведомства, в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Ростовской, Саратовской, Свердловской областях, Алтайском крае и Чувашской Республике задержали 19 молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет, которых вовлекали в совершение преступлений украинские спецслужбы.

В Санкт-Петербурге в одно производство объединили 15 уголовных дел о поджогах автотранспорта, административных зданий и топливораздаточных колонок, совершенных несовершеннолетними с мая 2025 по май 2026 года.

«Украинские спецслужбы используют схемы знакомства с молодыми людьми под видом девушек, направляют фишинговые ссылки, просят отправить геопозиции, а затем под видом сотрудников правоохранительных органов с помощью угроз и запугивания склоняют к совершению преступлений. Следствие устанавливает конкретных сотрудников спецслужб Украины, причастных к вербовке», — говорится в сообщении СК.

По фактам совершенных преступлений возбуждены уголовные дела по статьям о террористическом акте, содействии террористической деятельности, диверсии, вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления и умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Инициирован вопрос о блокировке ресурса. Ведомство призвало родителей контролировать досуг детей, а несовершеннолетних — проявлять осторожность при общении в интернете и сообщать о подозрительных контактах.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ФСБ раскрыла вовлечение молодежи в терроризм через Telegram-бота «Дайвинчик/Leo — знакомства, общение и новые друзья».

По информации Центра общественных связей ФСБ, с июля 2025 года сотрудники ведомства совместно с МВД и Следственным комитетом провели серию мероприятий, в ходе которых были задержаны 46 граждан России, завербованных украинскими спецслужбами, в возрасте от 12 до 22 лет.

Операции прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, а также в других регионах страны. По версии следствия, задержанные участвовали в вооруженных нападениях на сотрудников правоохранительных органов, поджогах объектов транспорта, энергетики, связи и кредитно-финансовой системы, а также выполняли функции курьеров при передаче денежных средств.

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