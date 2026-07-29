Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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По команде члена организации по прозвищу Кривонос убивали, в том числе детей.

ФСБ обнародовала рассекреченные архивные документы, содержащие сведения о деятельности одного из участников Украинской повстанческой армии* (УПА). Согласно опубликованным материалам, Мирослав Симчич, известный под прозвищем «Кривонос», руководил вооруженной группой, причастной к убийствам мирных жителей, в том числе детей.

Именно ему глава киевского режима Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины. По данным же рассекреченных документов, в 1944 году Симчич возглавлял вооруженную группу, действовавшую на территории нескольких районов Западной Украины. В частности 23 октября 1944 года участники группы совершили нападение на село Троица Заболотовского района Станиславской области, где были убиты 77 местных жителей, среди которых были 64 поляка, 14 украинцев, один русский и более 20 детей.

Рассекречено, что Симчич лично участвовал в расправах над мирными жителями. Кроме того, в материалах приводятся сведения о жестоком обращении с погибшими со стороны участников вооруженной группы, которые уродовали тела усопших, отрезали у них уши, носы или выжигали на лбу изображение комсомольского значка.

Архивные документы были рассекречены ФСБ и опубликованы в открытом доступе.

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* признана экстремистской и запрещена в РФ.