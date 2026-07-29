Ей грозит 6 лет: подробности задержания блогера Сони Мармеладовой в Москве

Фото, видео: Telegram/Дневник Сони Мармеладовой/diary_sonya_marmeladowa; 5-tv.ru

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Звезду соцсетей подозревают в создании целой порноимперии.

В Москве сегодня задержана блогер Соня Мармеладова. Так совпало, что, взяв псевдоним героини из произведения Достоевского, она попалась современным полицейским примерно за те же прегрешения. Речь, правда, идет о суммах чуть более внушительных. Нынешняя Соня на продаже своего тела лишь по предварительным подсчетам заработала больше 30 миллионов рублей. И таких блогеров на просторах интернета десятки. А вот насколько серьезно за них взялись, выяснил корреспондент «Известий» Захар Акопов.

Люксовые иномарки, фотографии с частными самолетами и, конечно, откровенный контент, который подогревает интерес и включает фантазию преимущественно мужской аудитории. Так выглядит привычная подборка от Сони Мармеладовой.

Но это только малая часть пикантного творчества. Тем, кто, как говориться, хочет погорячее, придется заплатить.

«Больше ты увидишь только в моем закрытом канале», — призывала Мармеладова в соцсетях.

Внутри такого канала — ролики без комплексов и цензуры. Предполагается, что стоимость подписки варьируется от десяти до 50 тысяч рублей.

По большому счету, доказательств того, что Соня Мармеладова занималась созданием и распространением так называемой запрещенки, предостаточно. Откровенные контент она увела в закрытые приват-чаты. А в открытых сама подтверждала сомнительную деятельность. Например, рассуждает о минусах работы в эскорте.

«Иногда… Шея устает», — жаловалась блогер на свои тяжелые будни.

Вдобавок еще и сама задается очевидным вопросом:

«А это является нарушением закона?»

Разбираться в этом уже начали правоохранители. По предварительным данным, Мармеладову подозревают в создании теневой схемы для распространения порнографических материалов. Прибыль от такой деятельности может исчисляться десятками миллионов. Сама секс-блогер ситуацию комментировать отказалась.

«Я не буду это подтверждать. Я прошу ничего обо мне не публиковать. Мне достаточно всех этих новостей, которые я увидела сегодня утром», — сообщила она.

Тенденция к раскрытию теневой стороны индустрии с пометкой «18+» на лицо. В середине июля Анастасия Брагина прогулялась голой по Москве и запустила треш-стрим. До этого блогерша открыто показывала видео с обнаженкой, которые могли видеть, в том числе, несовершеннолетние.

Сейчас девушка под арестом. Как и, например, Диана Шурыгина. В 2016-м она стала участницей вечеринки, после которой заявила, что ее напоили и изнасиловали. После резонансного дела годами меняла свои моральные устои. Как итог — уголовное дело за изготовление и оборот порнографии. Чему абсолютно не удивлен Сергей Семенов, которого десять лет назад Шурыгина обвинила в преступлении.

«Более легкие деньги, не нужно получать какое-то долгое образование и учиться, и потом выходить, условно говоря, на обычную работу. Тенденция в том, что вот сегодня я молодая, я красиво, значит, надо жить здесь сейчас, но, к сожалению, будущим никто не задумывается, что будет там дальше», — отмечал правозащитник Сергей Семенов.

Что касается Сони Мармеладовой, в ближайшее время ей предстоит избрание меры пресечения.

«Если в 2023 году таких дел было порядка 300, то в 2024 — около 400. Сейчас появилось много технических средств, которые позволяют оперативно выявлять закрытые Telegram-каналы, группы, через которые происходило распространение контента. И это повышает эффективность такой борьбы», — отмечает Дмитрий Матюшенков, заместитель директора АНО «Центр развития законодательства», кандидат юридических наук.

Вероятнее всего, свое 22-летие Сонечка Мармеладова встретит под арестом. Только не добровольным, как у героини романа Федора Достоевского, а вполне себе реальным. Тем более, если будет доказан факт преступления, неминуемо последует наказание. В данном случае сроком до шести лет.

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