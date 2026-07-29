НАБУ наносит удар: как МИД Украины оказался замешан в коррупционной схеме

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко; 5-tv.ru

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Зеленский продолжает просить деньги у западных покровителей, но те уже начинают понимать: какой резон их давать, если все равно разворуют.

НАБУ наносит сокрушительный удар по МИД Украины. Это там договаривались о западной помощи и, как выясняется, там же и воровали. Модератором коррупционной схемы оказался бывший генеральный секретарь Александр Баньков, а среди получателей — вся дипверхушка Украины. И вот с таким тяжелым грузом Зеленский полетел в Белый дом. Хотя сегодня там, был чуть ли не единственный случай, когда его черные штаны и рубаха смотрелись уместно. Из Вашингтона передает корреспондент «Известий» Николай Мастеров.

Признанный в России террористом и экстремистом ярый русофоб Линдси Грэм* скончался еще 11 июля. Но все никак не обретет покой. По старой американской традиции, ушедший политик всегда остается заложником большой политики.

Роль ведущего-распорядителя на похоронах одного из самых одиозных американских политиков ожидаемо взял на себя Дональд Трамп. В телефонном интервью Fox News хозяин Белого дома разоткровенничался: его близкий друг очень любил войны, хотя ни на одной не был.

В Белом доме Трамп коротко принял двух политиков, формально приехавших попрощаться с сенатором от Южной Каролины. Нетаньяху назвал Грэма «величайшим другом Израиля всех времен». Зеленский же чтил Грэма за десять поездок в Киев и жесткую антироссийскую позицию. Оба за закрытыми дверями потребовали от Трампа продолжения войны — прям как усопший. Нетаньяху — против Ирана, Зеленский — против России.

Но киевского гостя вашингтонский истеблишмент демонстративно «не заметил». Прилетевшего встречали у трапа самолета только украинцы. А встреча в Белом доме и вовсе была коротка: только фотографии сквозь забор.

Поэтому такой скупой отчет Зеленского о встрече:

«Хорошая встреча с президентом Трампом в Овальном кабинете. Благодарю за все, что мы делаем вместе, чтобы защитить жизни украинцев и достичь мира».

Пока Зеленский летел в Вашингтон, в Киеве разразился очередной коррупционный скандал. Полностью подконтрольные Штатам Нацональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) вскрыли такие вот цепочки «создания добавочной стоимости».

«Государственный секретарь направил письмо в зарубежное дипломатическое учреждение и незаконно обязал его перечислить пожертвования на счет подконтрольной НПО», — рассказывал Роман Грига, детектив НАБУ.

Бывший госсекретарь украинского МИД Александр Баньков и его команда украли миллион 200 тысяч долларов западной помощи. Ну то есть в 100 раз меньше, чем друг детства и соратник Зеленского Тимур Миндич — тот прихватил из «Энергоатома» 100 миллионов. Но если в схеме Миндича были сплошные шифровки, то эти особо не скрывались. Переписывались в открытую.

— Привет. Какая ситуация по счету?

— Привет. Вижу, уже засветились 500 тысяч долларов.

— Плюс еще 100 должно прийти от донора.

— На счете также миллион 200 тысяч гривен. С учетом вчерашней оплаты — два с половиной миллиона гривен. В итоге на счете будет 900 тысяч долларов и миллион 200 тысяч гривен.

В ноябре прошлого года британский еженедельник Economist окрестил «Миндичгейт» «часом расплаты» Зеленского. И вот в очередной раз бьют судные часы — на сей раз «Баньковгейт», но опять не для киевского гастролера с Банковой, завернувшего в Вашингтон.

Резонный вопрос: а не с ветряными ли мельницами воюют США, требуя от Киева прозрачности и отчетности? Ведь именно западные доноры «регулируют» борьбу с коррупцией на Украине, доблестно потратив на поддержку последней за четыре года более 550 миллиардов долларов. И все, кто сидел на этих финансовых потоках, остались не в накладе.

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* — внесен в перечень террористов и экстремистов.