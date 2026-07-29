США откажутся от роботов-гуманоидов из Китая ради защиты ИИ

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В Вашингтоне опасаются, что Пекин использует роботов в своих интересах.

Руководство США наложит эмбарго на ввоз новых человекоподобных и четвероногих роботов из Китая. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителей администрации Дональда Трампа.

По словам собеседников, цель новых ограничений — защитить развитие искусственного интеллекта в стране и цепочки поставок технологий от угроз, которые якобы исходят из КНР, а также простимулировать перенос производства необходимых компонентов в Соединенные Штаты.

«Президент (Дональд Трамп — Прим. Ред.) ясно дал понять, что у США должны быть независимые и безопасные цепочки поставок критически важных и перспективных технологий, таких как роботизированные устройства и силовые инверторы», — сказал один из чиновников.

Запреты анонсирует Федеральная комиссия по связи США. Меры коснутся еще не поступивших в продажу моделей. Кроме того, у ведомства появится возможность отозвать разрешения и на уже одобренные товары. При этом один из источников заявил, что от ограничений, скорее всего, освободят некитайских экспортеров.

Вашингтон, по данным издания, опасается, что китайские роботы следят за основными сферами промышленности Штатов. По их словам, они могут передавать ценные сведения в Пекин, а также влиять на деятельность отраслей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Россия, Китай, а также свыше 25 государств подписали документ о создании Всемирной организации по сотрудничеству в сфере ИИ.

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