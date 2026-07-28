«То, что помогло блогеру, вас уничтожит»: врач предупредила об опасности модных ЗОЖ-трендов

Фото, видео: © Getty Images/Mireya Acierto/Stringer; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Многие люди повторяют непроверенные методики.

Президент Национальной ассоциации здорового образа жизни (НАЗОЖ), кандидат медицинских наук Юлия Этлис рассказала об опасных тенденциях в сфере здоровья и омоложения. По ее словам, многие люди повторяют за блогерами непроверенные методики, не учитывая индивидуальные особенности организма. Об этом она заявила в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на женском форуме.

Эксперт отметила, что один из самых разрушительных трендов — вера в универсальные советы людей без медицинского образования и научного подтверждения.

«Самые деструктивные тренды — это когда ты просто веришь кому-то, кто это сделал и говорит: „У меня получилось, и делай как я“. То есть не подтвержденные исследованиями, не подтвержденные образованием, не подтвержденные врачебной практикой», — рассказала Этлис.

По словам врача, под эту категорию попадают различные экстремальные методы очищения организма и самостоятельное использование препаратов для похудения. Особое внимание специалист обратила на популярность пептидной терапии в сфере биохакинга и ЗОЖ.

«Сейчас этот тренд такой в биохакинге и в ЗОЖе — пептидная терапия. Но люди смотрят на блогеров и начинают это делать самостоятельно. Они могут путать дозы, брать некачественные препараты, и вообще это может быть им не показано», — подчеркнула эксперт.

Этлис призвала не ориентироваться на чужие результаты и не пытаться повторить чей-то путь без консультации специалистов. По ее словам, даже успешный опыт другого человека не гарантирует безопасности для конкретного организма.

Врач рекомендовала перед началом любых программ по улучшению здоровья сначала разобраться с причинами проблем, пройти обследование и получить профессиональную консультацию.

«Нужно первое — разобраться, что с тобой происходит и первопричина этого процесса. Не просто смотреть, что у других, а посмотреть на себя в первую очередь, сделать чекап, проверить анализы, сходить на консультацию. И потом уже восстанавливать проверенными методиками, которые научно обоснованы, доказаны, апробированы», — заключила Юлия Этлис.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.