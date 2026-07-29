Патриарх Кирилл высказался об уехавших из России противниках ее ценностей
Патриарх Кирилл назвал отъезд противников российских ценностей положительным
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Во время крестного хода в Москве предстоятель РПЦ объяснил, кого считает чужими для страны.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что считает правильным, когда Россию покидают люди, не разделяющие ценности русской цивилизации. Об этом он сказал во время крестного хода в Москве.
Выступая после общего молебна, патриарх напомнил, что, по его мнению, русская цивилизация основана на православной вере. Он также отметил, что некоторые молитвы, которые читают в храмах, вызывают недовольство у тех, кто выступает против государства.
«Некоторые из священнослужителей, которые уже не в нашей стране, далече, говорили, что не надо читать этой молитвы: мы кого-то можем обидеть, мы будем неправильно поняты», — высказался патриарх Кирилл, его слова приводит РБК.
Предстоятель церкви подчеркнул, что спокойно относится к отъезду таких людей и считает, что для страны это скорее положительный процесс.
«Радуюсь, что те, кто был с нами, но не был наш, покинули нас. И наверняка никогда не вернутся в Россию», — заявил патриарх.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в день 1038-летия Крещения Руси патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил крестный ход с частицей мощей святого равноапостольного князя Владимира. Верующие прошли от Успенского собора Московского Кремля до памятника крестителю Руси на Боровицкой площади.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.