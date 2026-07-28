Каракурты в Москве: могут ли ядовитые пауки закрепиться в столице

Биолог Павел Глазков: каракурты в Москве встречаются почти каждое лето

Фото, видео: www.globallookpress.com/H. Bellmann; 5-tv.ru

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Биолог рассказал, почему они кусают людей.

Сообщения о возможном появлении каракуртов в Москве вызывают тревогу у жителей столицы. Эти пауки считаются одними из самых опасных среди встречающихся в России, поэтому многие опасаются, что они могут начать распространяться в центральном регионе.

Однако само появление отдельных особей еще не означает, что каракурты стали постоянными обитателями Москвы и Подмосковья. Биолог Павел Глазков в беседе с 5-tv.ru отметил, что такие пауки действительно периодически попадают в столицу, но главная опасность возникнет только в том случае, если они смогут переживать зиму и размножаться в регионе.

Почему каракурты появляются в Москве летом

Каракурты не являются новым видом для России. Они обитают преимущественно в южных регионах страны, включая Дагестан, Крым, Краснодарский и Ставропольский края, а также некоторые районы Поволжья.

При этом в последние годы сообщения о встречах с этими пауками появляются и севернее привычного ареала. Павел Глазков рассказал, что в Москве каракурты фиксируются уже несколько лет подряд, однако чаще всего речь идет не о местной популяции.

«В Москве последние пять-семь лет они встречаются практически каждое лето. Но их обычно заносят с фруктами, с овощами, которые завозят из южных регионов», — объяснил эксперт.

По его словам, пауки могут попадать в столичный регион вместе с сельскохозяйственной продукцией. Кроме того, молодые особи способны расселяться естественным путем: маленькие паучки используют кусочки паутины, которые подхватывает ветер, и таким образом могут переноситься на значительные расстояния.

Могут ли каракурты пережить московскую зиму

Главный вопрос заключается не в том, может ли один паук попасть в Москву, а сможет ли вид закрепиться в регионе.

По словам Павла Глазкова, подтверждений того, что каракурты начали постоянно зимовать в столице, пока нет. Для формирования устойчивой популяции им необходимо не только выжить в холодный период, но и создать условия для размножения.

«Если будут зимовать и, соответственно, размножаться, вот тут уже другая картина», — отметил специалист.

Именно появление постоянной популяции стало бы реальным изменением ситуации. Пока же единичные находки летом не говорят о массовом распространении опасных пауков.

Эксперт отметил, что более мягкие зимы в последние годы могут влиять на появление новых видов в центральной части России. Однако для закрепления каракуртов необходимы подходящие условия, которых в Москве пока, по всей видимости, недостаточно.

Насколько опасен укус каракурта

Каракурт считается одним из самых опасных ядовитых пауков, встречающихся в России. Укус может вызвать сильную реакцию организма и требует внимательного отношения.

В отличие от насекомых, которые жалят при помощи жала, пауки используют челюсти — мандибулы. По словам Павла Глазкова, при укусе человек может почувствовать болезненные ощущения и жгучую боль.

При появлении выраженных симптомов после укуса необходимо обратиться за медицинской помощью. Самостоятельно оценить последствия контакта с ядовитым пауком бывает сложно.

При этом эксперт подчеркивает: каракурт не является агрессивным животным, которое специально атакует людей.

В каких случаях каракурт может укусить человека

Несмотря на опасность яда, большинство встреч с каракуртами не заканчиваются нападением. Паук не преследует человека и не пытается атаковать без причины.

По словам Павла Глазкова, укусы обычно происходят в ситуациях, когда человек сам случайно провоцирует паука.

«Они сами не нападают на человека просто так. Всегда человек провоцирует: либо в нору засовывает палец, либо находит паука и пытается его потрогать, взять в руки», — рассказал эксперт.

Поэтому при обнаружении неизвестного паука не стоит пытаться поймать его самостоятельно или проверить, опасен ли он. Лучше не приближаться к нему и дать возможность покинуть место.

Особую осторожность стоит соблюдать на природе, в местах хранения вещей, а также при работе с предметами, которые долго лежали без движения.

Что делать при встрече с каракуртом

Главное правило при встрече с каракуртом — не трогать его руками. Даже если паук кажется неподвижным или небольшим, попытка взять его может спровоцировать защитную реакцию.

Если паук находится в доме, лучше аккуратно удалить его безопасным способом, не приближая руки к животному. На природе не стоит проверять норы, расщелины и другие места, где могут находиться пауки.

При укусе важно следить за состоянием организма и при ухудшении самочувствия обратиться к врачу.

Станут ли каракурты постоянными жителями Москвы

Пока говорить о массовом распространении каракуртов в Москве оснований нет. Отдельные случаи появления пауков связаны прежде всего с заносом из южных регионов и естественным перемещением отдельных особей.

Однако изменение климата может влиять на расширение ареалов некоторых видов животных. Если в будущем каракурты смогут регулярно переживать московскую зиму и размножаться, ситуация может измениться.

На сегодняшний день специалисты не фиксируют устойчивой популяции этих пауков в столичном регионе. Поэтому летние встречи с отдельными особями требуют осторожности, но не являются признаком нашествия опасных пауков.

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