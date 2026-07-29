Артисты без грима: тайны уикенда с отечественной эстрадой

Фото, видео: Пресс-служба «Русской Медиагруппы»; 5-tv.ru

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Звезды признались, что отдохнуть один или два раза в год для них — роскошь!

Что такое SPF и социальный детокс… Этими вопросами селебрити удивили и засыпали корреспондента 5-tv.ru на большом летнем уикенде «Русской Медиагруппы». Там артисты эксклюзивно поделились подробностями своих отпусков.

Предположим, вы отправились в необычный курорт! И утром рядом с вами крутится в водовороте бассейна репер ST после зажигательной вечеринки с Ларисой Долиной, Филиппом Киркоровым, певицей Елкой и другими. А еще, представьте, прошлым днем певица Ханна, с группой SEREBRO и «5УТРА» заставляли вас буйно отплясывать и худеть на вечеринке «Спорт. Музыка. РУ. ТВ». Да, звучит, как сны при температуре 40 градусов, но это случилось все наяву! И как тут не понаблюдать за секретиками, которые звезды прячут от посторонних глаз, будучи вместе со всеми на отдыхе…

Народная артистка Лариса Долина не считает, например, пригодными для расслабления те места, где кто-то есть, кроме нее самой и семьи.

«А я поеду в отпуск туда, где вы меня не увидите! Не скажу это место!» — говорит Долина.

Более молодые музыканты признаются, что любой миг, независимо от места, может оказаться неожиданным, но очень заветным отпуском. И будет все равно, как на количество людей, так и на стрелки на часах…

Солистки группы SEREBRO рассказали, что на гастролях почти нет личного пространства. Это, по словам певиц, их не смущает, но оставляет возможность побыть наедине только в два часа ночи в спорт зале.

«Очень часто сейчас выступаем. Например, в недавней поездке от „Русского радио“ весь вечер снимали видео, а ночью дернуло пойти в зал!» — делится солистка SEREBRO Айгуль Валиулина.

Певица Ханна вполне понимает такой порыв под названием «успеть все», и сама может себе позволить только минутные шашлыки и походы за грибами между выступлениями:

«Пока в рабочем режиме. Каждую свободную минутку жарю шашлыки, собираю грибы и сидим у костра…»

Оказалось, что отдых у представителей отечественной эстрады выглядит совсем не так, как многие привыкли наблюдать на экране. За красивыми фотографиями скрывается привычка жить по расписанию, даже тогда, когда календарь официально разрешает расслабиться.

Лариса Долина с болью в сердце признается, что в отпуске приходится себя ограничивать в еде вдвойне, поскольку расслабляешься и растолстеть шансы повышаются:

«А отдых то чем отличается? На нем проще растолстеть, поэтому я кусочек пробую и убегаю. Я максималист — либо весь торт, либо ничего…»

Для современных артистов отпуск давно перестал означать полное отключение от профессии. После интервью начинаются съемки контента, после концерта — публикации в социальных сетях, а вечером — новые идеи.

Филипп Киркоров вообще жалуется на то, что без телефона побыть не получается, даже в минуты агрессии и нервных срывов. Но король эстрады разузнал и делится отличным методом по устранению негатива:

«Я понимаю, что сейчас будет скандал. Слово за слово. Я тогда пою детскую песенку. Какую? „Я на солнышке лежуу…“ И у меня весь негатив, вся злость уходит!»

Такова плата за народную любовь — эстрада живет сразу в двух измерениях. Одно — концертная площадка, второе — экран смартфона. И отказаться хотя бы от одного из них практически невозможно.

Об этом откровенно говорят и участники группы «5УТРА».

«Нас просто обязывает профессия, что ты постоянно с телефоном и нужно выкладывать все, что в твоей жизни. Мы к этому только привыкаем. Нас не учили быть блогерами, поэтому мы учимся, адаптируемся», — рассказали музыканты.

Поэтому не каждому зрителю дано понять, почему Долина так удивляется, что поедет летом на море, а певица Ханна смеется над собственным графиком!

«Вообще впервые за долгие годы первый раз летом у меня отпуск. Так сложилось. Вообще у меня бывает только один раз в год отпуск. Тогда когда у Саши каникулы новогодние», — делилась Долина с огромным восторгом.

Зато несколько дней курорт Завидово жил в ритме музыки. Днем семьи вместе занимались спортом, дети встречались с кумирами, проходили творческие активности и концерты молодых исполнителей. Вечером тысячи гостей собирались на набережной, чтобы вместе со звездами петь любимые песни. Однако настоящие открытия происходили не под софитами, а в кулуарах гримерок:

«Боже, да я вся мокрая в этой шубе. Но зрители там так зажигали под мой танец…» — радуется Ханна.

Перебегать от маленькой белой танц-площадки, где прошли первые два праздника — «Пикник РУ. ТВ КИДС» и «Спорт. Музыка. РУ. ТВ», где выступили Анна Немченко, VENERA, «5УТРА», Ханна, SEREBRO и другие до огромной сцены, где уже пели Иракли Пирцхалава, Дмитрий Колдун, Ирина Дубцова, Лариса Долина и Киркоров — одна радость, если еще в перерывах успевать заныривать в спа… Именно так и полагается проводить жаркие выходные. Завершающей вишенкой на торте стала пенная дискотека в аквапарке под ритмы радио ХИТ FM. И, пока гости курорта погружались в пену, не замечая никого — звезды тихо расселись по автомобилям, отправившись на другие гастроли.

Именно в этом и заключается главный парадокс современной популярности. Зрителю кажется, что артист живет праздником. На самом же деле праздник — это работа. А настоящий отдых приходится буквально отвоевывать у собственного графика, социальных сетей, гастролей и постоянного внимания публики.

Большой летний уикенд объединил концерты, спортивные активности и детские шалости! А сами артисты доказали еще одну важную вещь. Без концертных костюмов, сложного грима и света — они остаются людьми с теми же заботами, что и миллионы россиян. Они переживают за детей, пытаются найти время на отдых, следят за фигурой, учатся жить в мире бесконечных уведомлений и ищут простые способы сохранить мир в семье.

И, возможно, именно такие признания делают звезд по-настоящему близкими своему зрителю. Ведь искренность никогда не выходит из моды, а самые интересные истории рождаются именно тогда, когда гаснут софиты.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Долина променяет впервые за долгие годы сцену на море.