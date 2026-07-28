Москва стала крупнейшим центром киберспорта в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Антон Рожко

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Почти 80% киберспортивных организаций страны работают в столице.

Москва укрепила статус главного центра российского киберспорта и одного из мировых центров соревновательного гейминга. Согласно исследованию Агентства креативных индустрий, около 80% киберспортивных организаций России базируются в столице. Об этом сообщает сайт столичного мэра Сергея Собянина.

По данным исследования, в Москве работает более 30 киберарен, турнирных проектов и клубов. За последние семь лет число компаний в этой сфере увеличилось на 60%. При этом видеоигры становятся не только развлечением, но и направлением для профессионального развития: среди участников опроса Агентства креативных индустрий 23% мужчин и 16% женщин в возрасте от 14 до 35 лет выразили желание участвовать в профильных соревнованиях.

Одной из ключевых площадок развития индустрии стал Московский кластер видеоигр и анимации. Его открыли в ноябре прошлого года. На территории трех корпусов общей площадью 55 тысяч квадратных метров разместились центр обработки данных, студии захвата движения, звукозаписи и фотограмметрии, кинозал для просмотра и коррекции материалов, а также профессиональная киберарена для соревнований и отраслевых мероприятий.

Для трансляций видеоигр в кластере установлен крупнейший в России медиаэкран площадью около 800 квадратных метров. Также резиденты получили доступ к выставочным площадкам, офисам, коворкингам, лекторию и зонам отдыха.

В 2026 году планируется открыть вторую площадку — кластер медиатехнологий площадью 74 тысячи квадратных метров. После реализации этого этапа креативный кластер станет экосистемой полного цикла разработки видеоигр, анимации и медиапродуктов, объединив разработчиков, студии, медиакомпании, технологические стартапы, инвесторов и образовательные организации.

Резиденты кластера могут рассчитывать на меры поддержки фонда «Сколково», включая налоговые льготы, освобождение от части обязательных платежей и помощь в международном продвижении продуктов.

Инфраструктура Москвы также позволяет проводить турниры различного уровня. Кластер стал центральной площадкой I Московской международной недели видеоигр в ноябре 2025 года. В рамках мероприятия прошли соревнования в более чем 10 дисциплинах с участием свыше 4,6 тысячи игроков из разных регионов России. Событие вошло в Книгу рекордов России.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве за первые шесть месяцев 2026 года промышленное производство выросло на 12,1%.

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