Возвращение на родину: Роберто Манчини снова возглавит сборную Италии

Фото: www.globallookpress.com/Francesco Fotia

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Специалист, уже приводивший национальную команду к громкому успеху, вновь получил шанс вывести ее из кризиса.

Итальянский тренер Роберто Манчини согласился вновь занять пост главного тренера национальной сборной. Об этом 28 июля сообщил журналист Фабрицио Романо.

«Роберто Манчини согласился возглавить сборную Италии», — написал Романо в соцсети X.

Для 61-летнего тренера это уже второй приход в национальную команду. В предыдущий период работы — с 2018 по 2023 год — под его руководством итальянцы стали победителями чемпионата Европы. Турнир проходил в 2021 году, хотя официально сохранял название Евро-2020 из-за переноса, вызванного пандемией коронавируса.

После ухода из сборной Саудовской Аравии в начале 2026 года Манчини оставался без клуба. Российским болельщикам наставник хорошо знаком по работе с петербургским «Зенитом», который он тренировал в 2017–2018 годах.

Накануне чемпион мира 2006 года Андреа Пирло сообщил, что больше не входит в число претендентов на должность главного тренера сборной Италии.

Кадровые перестановки в итальянском футболе начались после того, как национальная команда не сумела квалифицироваться в финальную часть чемпионата мира. Вскоре после этого свой пост покинул Дженнаро Гаттузо.

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