Встреча за закрытыми дверями: Зеленский прибыл в Белый дом к Трампу

Владимир Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с Дональдом Трампом

Фото, видео: www.globallookpress.com/Samuel Corum; Reuters; 5-tv.ru

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Переговоры американского и украинского лидеров пройдут без присутствия прессы.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 июля приехал в Белый дом, где у него запланированы переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Как ожидается, встреча пройдет в закрытом формате — представители СМИ допущены на нее не будут.

Для визита Зеленский выбрал черный пиджак и темные брюки, однако вновь отказался от галстука. В аэропорту Вашингтона его встретили лишь личный пилот и посол Украины в США.

О предстоящих переговорах ранее сообщал украинский телеканал «Общественное». По его данным, помимо встречи с американским лидером, Зеленский намерен посетить церемонию прощания с сенатором от штата Южная Каролина Линдси Грэмом*. Позднее украинский президент подтвердил, что прибыл в США.

Накануне представитель Белого дома сообщил, что одной из ключевых тем переговоров станут перспективы урегулирования конфликта, а также возможное развитие переговорного процесса между Москвой и Киевом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов.