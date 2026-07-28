«Придется уничтожить»: Трамп пригрозил новым ударом по ядерному объекту Ирана

Фото: www.globallookpress.com/Aaron Schwartz - Pool via CNP

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Президент США заявил, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от переговоров с Тегераном.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов нанести удар по расположенному внутри горного массива Пикакс (Коланг Газ Ла) ядерному объекту Ирана, если сторонам не удастся прийти к соглашению.

«Мы уничтожили их (Ирана. — Прим. ред.) ядерные объекты, и нам придется уничтожить Пикакс, если мы не заключим сделку», — сказал он в эфире телеканала Fox News.

По словам главы Белого дома, он располагает полной информацией о происходящем на этом объекте. При этом Трамп подчеркнул, что предпочел бы избежать атак на гражданскую инфраструктуру исламской республики, поскольку подобные удары отражаются на мирном населении.

Президент США также привел пример из собственного опыта в сфере недвижимости. Он отметил, что строительство мостов и электростанций требует огромных усилий и времени, однако разрушить такие объекты можно всего за один час, тогда как на их восстановление уходят годы.

Ранее газета The New York Post со ссылкой на источники сообщила, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен передать Дональду Трампу разведывательные данные о возможном расширении иранской ядерной программы на объекте в горном массиве Пикакс. По информации издания, израильские спецслужбы якобы впервые с начала строительства комплекса в 2020 году зафиксировали доставку на секретный объект ядерных центрифуг.

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