Путин заявил о важности обновления состава Совета Федерации

Фото: © РИА Новости/Пресс-служба Совета Федерации РФ

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Президент ожидает, что после сентябрьских выборов в верхнюю палату придут опытные представители регионов.

Обновление состава Совета Федерации после сентябрьского единого дня голосования станет важным этапом для работы верхней палаты парламента. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

По словам главы государства, в сентябре в регионах пройдут выборы в разные органы власти. Их итоги повлияют и на состав Совета Федерации, так как субъекты страны направят новых представителей в верхнюю палату парламента.

«Думаю, что это тоже такой очень важный процесс. <…> Исхожу из того, что на работу в Совет Федерации будут приходить люди опытные и нацеленные на достижение общего результата развития России», — высказался президент.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что после каждого единого дня голосования состав Совета Федерации обычно обновляется на 20–30%. По ее словам, вместе с новыми сенаторами в палату приходят специалисты со «свежим взглядом».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин заявил о приоритетной поддержке участников СВО и их семей. По словам президента, власти должны оперативно реагировать на все обращения военнослужащих и их близких.

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