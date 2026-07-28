Путин назвал поддержку участников СВО и их семей важнейшей задачей власти

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Президент подчеркнул необходимость оперативно решать проблемы военнослужащих и их близких.

Поддержка участников специальной военной операции и членов их семей является одной из главных задач для всех ветвей власти. Об этом 28 июля заявил президент России Владимир Путин во время встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

«Поддержка членов боевых наших дружин на поле боя и членов их семей чрезвычайно важна. Это одна из важнейших задач всех ветвей власти», — сказал глава государства.

Путин отметил, что Совет Федерации представляет интересы регионов, где формируются многие воинские подразделения. Он выразил надежду, что органы власти продолжат работу по этому направлению.

Президент подчеркнул, что объем задач в сфере поддержки военнослужащих остается значительным и требует внимания к каждой детали. По его словам, необходимо сделать все, чтобы бойцы ни в чем не нуждались, а их семьи получали необходимую помощь от государства. Путин также указал на важность быстрого реагирования на случаи несправедливости, с которыми могут столкнуться военнослужащие и их родственники.

Глава государства призвал к совместной работе с фондом «Защитники Отечества» для решения возникающих вопросов. Ранее, 27 июля, Путин заявил, что весь российский народ поддерживает участников СВО, а система правовых гарантий для военнослужащих, ветеранов и их семей продолжает развиваться.

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