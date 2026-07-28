Airbus смог пролететь 24 часа без дозаправки и посадки

Фото, видео: www.globallookpress.com/Soeren Stache; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Специально выбранным длинным маршрутом борт преодолел более 23 тысяч километров.

Пассажирский Airbus побил мировой рекорд по продолжительности полета. В воздухе он провел 24 с половиной часа. За это время он добрался из Австралии до Франции. Специально выбранным длинным маршрутом борт преодолел более 23 тысяч километров. Это был тестовый рейс, он проходил без пассажиров.

Данный самолет разрабатывали специально для путешествий из австралийских аэропортов в Лондон или Нью-Йорк без дозаправок, и это стало еще одним витком в противостоянии Аirbus и Boeing. Раньше такие расстояния были под силу только самолетам американской компании.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в конце июня пассажирский самолет Airbus A321 столкнулся с беспилотником во время захода на посадку в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Об этом 29 июня сообщил телеканал Sky News со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США.

Лайнер летел из Лас-Вегаса и мог перевозить до 220 пассажиров. Несмотря на инцидент, самолет благополучно приземлился без дополнительной помощи.

По данным телеканала, в момент происшествия пилот сообщил, что дрон прошел прямо над кабиной воздушного судна. Столкновение зафиксировали на высоте чуть более 900 метров. Пассажиры покинули борт в удовлетворительном состоянии. В результате инцидента никто не пострадал.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.