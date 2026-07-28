ИИ вышел из-под контроля? IT-гиганты объединяются для защиты

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Одна из нейросетей самостоятельно взломала стороннюю компанию и получила доступ к данным.

Горячие споры вызывает главная новость из мира искусственного интеллекта. Крупнейшие IT-гиганты, такие как Microsoft, сообща работают над системой защиты от нейросетей. Поводом стали несколько громких случаев потери контроля над искусственным интеллектом. Например, в одном из них он самостоятельно взломал совершенно стороннюю компанию и получил доступ ко всем данным, хотя такой задачи не стояло. Впрочем, многие уверены: это еще один способ заставить нас с вами платить. Обозреватель «Известий» Виктор Синеок объяснит, почему.

Всего неделя прошла, и вот вам ИИ-пилюля от этой ИИ-болезни. Несколько ведущих высокотехнологических компаний объединились в целый альянс. Цель — киберзащита от главного электронного врага человечества: ИИ-вирус теперь не пройдет.

Можно включить обратный отсчет до того момента, когда они начнут продавать подписку на новый ИИ-антивирус. Мощный, но нетривиальный пиар-ход всего несколько дней назад всех напугал: нейросеть от OpenAI якобы вышла из-под контроля, что-то там взломала где-то. Что и где — никто не видел, но западная информационная машина на весь мир страху нагнала.

Теперь для защиты от слишком умного бота всем надо будет раскошелиться. Ничего нового, обычная западная технология, только с волшебными буквами «ИИ». Чуть ли не каждую неделю такое: создают пугающую новость, разгоняют, а потом продают. То есть монетизируют невероятную и самую революционную технологию из последних сил. Потому что просто так это не продается.

«Американская ИИ-индустрия взяла в долг и потратила огромные суммы. Полагая, что технологии могут заменить большую часть рабочих мест и принести им огромные доходы. Но все это оказалось непродуктивным: компании в долгах и в финансовом тупике», — говорят разработчики.

Недовольные граждане — это обратная сторона технологий. Люди протестуют против строительства у себя в городе дата-центра. Машины людям не дают жить. Гудят.

Им бы спросить нейросеть совета, как в такой обстановке жить, и успокоиться. Огромные корпорации уже продали душу ради огромных доходов. Вот только доходов нет. Изворачиваются. В ход идут попытки продать готовые пакеты: ИИ-помощник, ИИ-репетитор, ИИ — специалист по одежде, еде, манерам, общению — да, главное — покупай.

«Мы сейчас, можно сказать, в сингулярности. <…> Теперь мы действительно переживаем момент, о котором раньше говорили за обеденным столом в шутку. Я ждал этого всю жизнь, и я думаю, что это будет нечто невероятное, чрезвычайно позитивное и потрясающее для всего мира», — говорит предприниматель и программист Сэм Альтман.

Глобальная задача: новая технология не приносит нужного количества денег, надо распродать ее по частям. Использовать агрессивный маркетинг и человеческую психологию. Потребность получать удовольствие, например. Когда-то из первых компьютерных появились первые игры. И это выстрелило. Даже Советский Союз захватило.

Здесь собраны самые любимые развлечения детворы 1980-х. В этом зале относительно современные модели — с кинескопами и интересными звуковыми эффектами. А здесь — настоящая классика. Массивные игровые автоматы выпускали оборонные предприятия СССР. Игра в мяч, гонки, стрельба из ружья или тоже стрельба, но торпедой по военному кораблю. Вообще, довольно ограниченный набор сюжетов.

Но это у нас в стране. На западе видеоигры со временем дали IT-компаниям огромные прибыли. Специальные программы такого дохода принести не смогли — даже после кремниевой революции. И вот теперь новый виток — хорошо забытое старое. Под новой вывеской «искусственного интеллекта» миру пытаются продать продукт очередного пузыря. Мытьем или катаньем, оптом или в розницу. Дата-центры-то построены, гудят, огромные деньги вложены. Как бы не рвануло.

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