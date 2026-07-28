Взрослые не поверили: мальчика насмерть зажало воротами в центре Петербурга

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

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Есть версия, что въезд во двор и вовсе закрыли незаконно.

В Петербурге следователи сейчас разбираются в подробностях трагедии, которая произошла в центре города. Семилетний мальчик погиб после того, как его прижали створки автоматических ворот. Теперь водителю, который привел механизм в движение, грозит несколько лет лишения свободы. Но есть версия, что въезд в этот двор в принципе закрыли незаконно. Кто ответит за смерть ребенка — расскажет корреспондент «Известий» Анастасия Репикова.

На месте трагедии появился небольшой стихийный мемориал. Прямо у ворот, где все и произошло. Люди несут сюда цветы и мягкие игрушки.

Мальчик пытался пролезть через небольшое отверстие между стеной и автоматическими воротами, чтобы попасть на спортивную площадку в соседнем дворе. Делал так и раньше, о чем знали многие, включая родителей ребенка.

Но в тот день, когда ребенок в очередной раз полез через зазор, ворота с помощью кнопки дистанционного управления открыл местный житель. Для экономии времени сделал это еще на парковке. Там слепая зона, откуда не видно, что происходит на выезде.

«Практика такая везде, скажем так. Допустим, если приезжает скорая помощь, никто не подходит, не бежит во двор, потому что все живут дома, непосредственно открывают ворота», — сказал водитель Евгений Зуев.

Инцидент произошел на глазах другого ребенка — друга погибшего.

«У него сломался череп, сначала у него текла кровь из носа, изо рта. Потом он потерял сознание от потери крови. Я сначала вызвал скорую. В скорой мне не поверили, сказали позвать взрослых. Я начал кричать, чтобы помогли», — рассказал друг погибшего.

Сначала правоохранители возбудили уголовное дело по статье «причинение тяжкого вреда по неосторожности». Но теперь, после смерти ребенка, переквалифицировали на более тяжкую. Сегодня водитель пришел давать показания в Следственный комитет.

«Если следственные органы посчитают его виновным в причинении смерти по неосторожности, то это будет уголовная статья. Там уже следствие определит, какой степени тяжести и какая именно статья под это подойдет», — сказал юрист Александр Сметанин.

На контроле дело и в прокуратуре. Сотрудников этого ведомства сейчас волнует законность установки самих ворот.

«Прокуратура даст оценку соблюдению законодательства при содержании и обслуживании общего имущества в многоквартирном доме. Кроме того, прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела по факту смерти малолетнего», — сказала старший помощник прокурора Санкт-Петербурга Екатерина Дмитриева.

В управляющей компании заявили, что жители якобы сами установили ворота. Контракт заключили со сторонней организацией, а значит, и УК здесь ни при чем.

«Они были установлены по какой-то программе „Безопасные дворы“. Жители заключали договор добровольно и сами они нанимали обслуживать всю организацию. Мы их не обслуживаем», — сказал генеральный директор ООО «ЖКС № 2 Центрального района» Сергей Агафонов.

В чьей собственности ворота, также будут разбираться сотрудники прокуратуры, а также в техническом состоянии. Все эти механизмы должны обеспечивать безопасность передвижения, и по регламенту таких зазоров в воротах, через которые может пролезть ребенок, быть не должно. Расстояние между прутьями допускается максимум в десять сантиметров.

Конструкция простая: на раздвижных воротах установлен электронный замок. Чтобы открыть их, нужно позвонить по телефону или зайти в приложение, и створки приходят в движение. Но если в этот момент между стеной и воротами вдруг окажется человек, сила механизма будет сравнима с гидравлическим прессом.

А в случае препятствия ворота должны автоматически закрыться. Для этого там специально установлены датчики движения, которые в теории должны срабатывать и на человека.

«У них есть свое радиодействие, и есть мертвые зоны, в которые человек, допустим, не попадает. Вы, наверное, замечали, подходя к какому-нибудь магазину с угла, двери-створки не открываются. Это значит, что вас датчик не заметил», — сказал инженер-конструктор Владимир Милованов.

Эксперты предполагают, что ребенок мог оказаться вне зоны срабатывания системы безопасности. Но это не избавляет от ответственности. Тем более что в Северной столице таких раздвижных ворот полно. Здесь уже вопросы могут появиться к родителям ребенка.

«Уголовная ответственность родителей в оставлении в опасности наступает только при заведомом оставлении ребенка без помощи в опасности, когда у родителей была реальная возможность помочь, однако они этого не сделали. Обычно отсутствие контроля не является достаточным основанием», — сказал адвокат Илья Мельников.

Следователи до сих пор выясняют все обстоятельства трагедии. Не исключено, что для водителя все закончится реальным тюремным сроком.

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