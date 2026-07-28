«Расширяет географию активности»: Песков о терроризме киевского режима

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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В Кремле напомнили: эта угроза должна быть уничтожена окончательно.

В Кремле прокомментировали сообщения из Ирака. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Киев расширяет географию своей террористической активности. И это уже стало характерным почерком режима Зеленского.

«Давайте вспомним все-таки и назовем вещи своими именами: киевский режим напал и осуществил террористическую атаку в отношении Федеративной Республики Германия, взорвав „Северный поток“. Киевский режим нанес удар по Казахстану, потому что он ударил по инфраструктуре КТК, а Казахстан является совладельцем КТК, акционером КТК. Киевский режим взорвал торговое судно иранское в Каспийском море, это атака на Иран. Поэтому география террористической активности киевского режима расширяется, это еще раз подчеркивает востребованность успешного проведения и завершения специальной военной операции. Эта угроза должна быть предотвращена и уничтожена окончательно», — заявил Дмитрий Песков.

Кроме того, пресс-секретарь президента ранее сообщил, что контакты России и США по украинскому вопросу продолжаются в рабочем порядке. Он также добавил, что в ближайшее время никаких телефонных переговоров между Москвой и Вашингтоном не запланировано.

Однако Песков заверил, что Соединенные Штаты не потеряли интерес к украинскому конфликту. Пока у Белого дома есть более приоритетные вопросы.

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