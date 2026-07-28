Патриарх Кирилл возглавил крестный ход в день Крещения Руси
Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова
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Торжества начались с божественной литургии в Успенском соборе Кремля,
В день 1038-летия Крещения Руси патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил крестный ход с частицей мощей святого равноапостольного князя Владимира. Он прошел от Успенского собора Московского Кремля до памятника крестителю Руси на Боровицкой площади. Об этом сообщили РИА Новости.
Шествие, в котором приняли участие митрополиты, епископы, священнослужители и сотни верующих, стало центральным событием праздника, отмечаемого по всей стране.
У подножия монумента предстоятель Русской православной церкви совершил торжественный молебен и обратился к пастве с первосвятительским словом.
«Всех вас поздравляю с великим для нас праздником — с памятью святого равноапостольного великого князя Владимира, который в памяти так и сохранился как тот князь, который развернул народ наш, страны наши, в то время единую страну, от языческого плена к вере православной», — сказал патриарх.
По его словам, участники шествия молились «о нашей стране, о нашем народе, о нашем президенте, который сегодня празднует свой день ангела».
Торжества начались с божественной литургии в Патриаршем Успенском соборе Кремля, после чего крестный ход проследовал к Боровицкому холму.
День Крещения Руси, приуроченный к памяти святого князя Владимира, с 2010 года является государственной памятной датой.
Именно решение князя в 988 году крестить киевлян в водах Днепра навсегда изменило духовный и культурный путь восточных славян, заменив языческие капища христианскими храмами.
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