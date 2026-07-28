«Свято место пусто не бывает»: Ивлевы рассказали о романах после развода

Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

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Пара расставила все точки над «i» в истории своего расставания.

Константин и Валерия Ивлевы, которые развелись в прошлом году, рассказали в интервью Лауре Джугелии, как пытались устроить личную жизнь после расставания.

Звездный шеф-повар и его супруга подтвердили, что в период официального разрыва у каждого из них были отношения с другими людьми, и именно эта честность, по их словам, в итоге помогла им воссоединиться.

В откровенной беседе, которая прошла в их загородном доме, пара расставила все точки над «i» в истории своего расставания. Константин Ивлев не стал уходить от острых вопросов и прямо заявил: у них были другие партнеры.

«У нас даже были другие отношения. Мы считаем себя современными людьми и отдаем отчет своим поступкам. <…> А свято место пусто не бывает», — сказал он.

По словам Ивлева, ни он, ни Валерия не искали утешения тайно — напротив, они обсудили это друг с другом, приняли случившееся как факт и не стали использовать прошлые ошибки как оружие в выяснении отношений.

Валерия пояснила, что решение развестись летом прошлого года было выстраданным и осознанным: эмоциональное напряжение и накопившиеся претензии не оставляли шансов на диалог. Однако полгода, проведенные порознь, показали, что попытки построить личную жизнь с другими не принесли ожидаемого удовлетворения.

«Мы не смогли договориться, хотя любили друг друга. Мы поняли, что не можем друг друга слышать», — призналась она.

Этот период, по словам супругов, стал для них обоих жесткой проверкой на прочность и отрезвил от взаимных обид.

Примечательно, что именно откровенность о новых связях, а не замалчивание, сыграла решающую роль в их воссоединении. Константин подчеркнул, что важно было не просто расстаться, но и честно признаться в том, что происходило после развода.

«Мы друг другу все рассказали, друг друга приняли, поняли и спокойно сидим сейчас и говорим об этом», — заявил он, назвав конечный результат — сохранение семьи — главной победой.

Сейчас пара живет вместе, воспитывает маленькую дочь Нику.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что от стресса Валерия Ивлева набрала 11 килограммов и пережила сильный кризис.

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