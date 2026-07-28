«Когда Бог скажет»: Паулс опроверг сообщения о завершении концертной деятельности
Раймонд Паулс опроверг сообщения о завершении концертной деятельности
Фото: www.globallookpress.com/Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын
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Композитор взял паузу, чтобы поправить здоровье.
Народный артист СССР, советский и латвийский композитор Раймонд Паулс опроверг информацию о завершении концертной деятельности, уточнив, что взял временную паузу. Об этом он сказал в беседе с корреспондентом РИА Новости.
Раймонд Паулс пояснил, что ему нужно поправить здоровье, поэтому, собственно, он и решил на время приостановить свои концерты.
«Как я завершу карьеру? Завершу только тогда, когда Бог скажет», — уточнил Раймонд Паулс.
До этого композитор заявил ТАСС, что больше не занимается концертной деятельностью. При этом Паулс рассказал, что у него еще есть незаконченные творческие планы. Композитор отметил, что хочет показать публике «одну певицу».
Раймонд Паулс родился 12 января 1936 года в Риге. Сейчас ему 90 лет. За свою творческую карьеру он сотрудничал со многими советскими и российскими звездами. Раймонд Паулс, например, написал музыку к таким хитам, как «Миллионы алых роз», «Листья желтые», «Вернисаж», «Полюбите пианиста» и другие.
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