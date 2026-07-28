Матвиенко: на весенней сессии парламент принял более 300 федеральных законов

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

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Часть инициатив были разработаны после обращений глав регионов или самих граждан.

За время весенней сессии в 2026 году парламентом было принято более 300 федеральных законов. Об этом сообщила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«За семь месяцев сессия была очень напряженная, динамичная, но мы отработали штатно. <…> Важно, что из более чем 300 законов более трети из них — социальные законы, направленные на социальную поддержку граждан», — уточнила Матвиенко.

Она также добавила, что за это время в парламенте успели воплотить все намеченные на национальное развитие планы. Выполнены и поручения главы государства, в том числе и те, которые президент РФ дал на Петербургском международном экономическом форуме.

Кроме того, сенаторами были разработаны и внесены 130 законопроектов. Председатель Совета Федерации подчеркнула, что все они являются откликом на обращение либо глав субъектов, либо самих граждан.

«Если смотреть сугубо на статистику, то сенаторы находятся в тройке лидеров по числу внесенных законодательных инициатив. Это такой заметный рост за последнее время», — подчеркнула Матвиенко.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что депутаты Государственной думы VIII созыва оправдали высокий статус народных представителей. Об этом заявил Путин. Глава государства подчеркнула, что парламент оперативно принимал законы, необходимые россиянам.

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