«Потребуется время»: Депутат Марина Ким оценила идею создания кодекса блогеров

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Она заявила, что правила для интернет-авторов должны появиться после обсуждения.

Создание кодекса для блогеров потребует времени и обсуждения. Об этом заявила депутат Госдумы Марина Ким в беседе с 5-tv.ru на женском форуме.

Парламентарий отметила, что поддерживает объединение блогеров и создание профессиональных сообществ, которые готовы самостоятельно вырабатывать принципы работы.

«Если есть <…> блогерская ассоциация <…>, и они готовы проговорить какие-то этические правила, то мы только всеми руками «за», — высказалась Ким.

По словам депутата, оценить инициативу можно будет только после того, как появится готовый текст документа — декларация, резолюция или свод правил. Тогда станет понятно, насколько он соответствует современным реалиям и действительно помогает регулировать работу авторов в интернете.

Ким подчеркнула, что блогерская сфера за последние годы заметно изменилась. По ее мнению, представители этого направления постепенно приходят к пониманию того, что публичная деятельность требует определенной ответственности и понятных принципов поведения.

При этом депутат отметила, что создание такого документа не должно быть формальностью. Для подготовки правил потребуется время, чтобы учесть интересы самих блогеров, аудитории и общества в целом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что современным женщинам не приходится выбирать между семьей и профессиональным развитием.

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