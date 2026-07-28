«Инициатором развода была я»: Ивлевы рассказали, почему расстались

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Шеф-повар и его жена разъехались в прошлом году.

Шеф-повар и предприниматель Константин Ивлев вместе со своей бывшей супругой Валерией Куденковой дали интервью Лауре Джугелии, в котором объявили, что они снова вместе, и рассказали, что стало причиной их разрыва.

Все началось с ремонта. Ивлевы обустраивали дом и постоянно ругались. Константин признался в том, что его привычка замечать любые ошибки сыграла злую шутку. Он видел малейшие недочеты строителей, а Валерия не выдерживала критики. Ссоры становились все жестче, и в какой‑то момент Валерия не выдержала.

«Инициатором развода была я. В какой-то момент я поняла, что мы заходим в тупик», — рассказала жена шеф-повара.

Они разъехались летом. До декабря каждый пытался жить своей жизнью, но на Новый год они собрались вместе — и поняли, что хотят быть парой. Константин рассказал, что загадал желание и поверил в чудо.

Тяжелее всех переживала их маленькая дочь Ника. Девочке было три с половиной года, но она каждое утро просила маму позвонить папе и помириться.

«Было очень тяжело видеть реакцию Ники, что она хочет быть вместе с мамой и папой. Она довольно осознанный ребенок для своего возраста. По утрам она часто разговаривала со мной по утрам за завтраком, садилась и с умным лицом говорила: «Мам, ну это же так просто — позвонить и сказать: «Костечка, любимый, прости меня!» — вспоминает Валерия.

Валерия также рассказала, что от стресса набрала 11 килограммов и пережила сильный кризис. Теперь супруги хотят сохранить семью и не повторять старых ошибок.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что жена Ивлева пыталась забеременеть около трех лет.

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