«Пока не удалось реализовать»: о чем мечтают дети Самойловой и Джигана

Самойлова рассказала, что ее дети мечтают побывать в метро и увидеть подъезд

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Старшая дочь блогера и рэпера, Ариела, хотела бы посетить популярную у неформалов локацию в Москве.

Предпринимательница, блогер и многодетная мама Оксана Самойлова рассказала, что ее дети мечтают прокатиться в метро, а также побывать в самом обычном подъезде. Об этом знаменитость заявила в шоу «Вопрос ребром» рэпера Василия Вакуленко, больше известного под псевдонимом Баста.

Бывшая супруга Джигана призналась, что ее дети никогда не были в метро. Особенно сильно увидеть столичную подземку изнутри хочет старшая наследница Самойловой — Ариела. Девушка, как уточнила Оксана, мечтает побывать на станции «Китай-город», которая, по словам блогера, пользуется популярностью среди неформалов.

А младший наследник Джигана и Самойловой — шестилетний сын Давид — хочет увидеть самый обычный подъезд. Мальчик появился на свет в то время тогда, когда бывшие супруги стали знаменитыми и обзавелись своим жильем. Если его сестры помнят хрущевку, в которой когда-то они жили вместе с родителями, то он нет.

«Его туда так никто и не сводил почему-то. Вот есть такие вещи, которые почему-то пока что не удалось реализовать», — сказала Оксана Самойлова, отметив, что не знает, когда Ариэла и Давид смогут исполнить свои мечты.

Ранее блогер рассказала о самой дорогой поломке, которую совершили ее дети.

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