«Отдыхает»: что известно о самочувствии МакSим после госпитализации

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Певица попала в больницу вскоре после похорон отца.

Певицу МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова. — Прим. ред.) выписали из больницы после экстренной госпитализации. Об этом изданию «Абзац» сообщила PR-менеджер исполнительницы Яна Богушевская.

«Госпитализация носила кратковременный характер, артистка уже выписана и отдыхает на даче, чувствует себя хорошо», — уточнила коллега звезды.

Новости о том, что артистке понадобилась медицинская помощь, появились 24 июля. Певица сама сообщила о том, что оказалась в больнице. Ей стало плохо из-за сильного эмоционального потрясения после смерти отца.

Чтобы организм МакSим смог восстановиться, врачи запретили ей перелеты и выступления. Поэтому исполнительнице пришлось отменить запланированный концерт на День города в Павлодаре.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что отец МакSим умер от онкологического заболевания. С ним мужчина боролся несколько лет. За эти годы он прошел 18 курсов химиотерапии и 27 курсов лучевой терапии. В 2018 году даже казалось, что отец певицы смог победить недуг.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.