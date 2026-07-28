«Отдыхает»: что известно о самочувствии МакSим после госпитализации
Певицу МакSим выписали из больницы после экстренной госпитализации
Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков
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Певица попала в больницу вскоре после похорон отца.
Певицу МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова. — Прим. ред.) выписали из больницы после экстренной госпитализации. Об этом изданию «Абзац» сообщила PR-менеджер исполнительницы Яна Богушевская.
«Госпитализация носила кратковременный характер, артистка уже выписана и отдыхает на даче, чувствует себя хорошо», — уточнила коллега звезды.
Новости о том, что артистке понадобилась медицинская помощь, появились 24 июля. Певица сама сообщила о том, что оказалась в больнице. Ей стало плохо из-за сильного эмоционального потрясения после смерти отца.
Чтобы организм МакSим смог восстановиться, врачи запретили ей перелеты и выступления. Поэтому исполнительнице пришлось отменить запланированный концерт на День города в Павлодаре.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что отец МакSим умер от онкологического заболевания. С ним мужчина боролся несколько лет. За эти годы он прошел 18 курсов химиотерапии и 27 курсов лучевой терапии. В 2018 году даже казалось, что отец певицы смог победить недуг.
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