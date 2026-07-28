Ловушка правильного питания: как здоровая еда мешает похудеть

Фото: 5-tv.ru

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Последствиями диеты могут стать лишний вес и хроническая усталость.

Жительница Лондона Ребека Родригес за десять лет набрала более 25 килограммов, несмотря на активные занятия спортом и соблюдение диеты. Об этом рассказало издание Mirror.

По словам 38-летней женщины, она регулярно посещала врачей и консультировалась с нутрициологами, однако стандартные медицинские анализы не показывали никаких отклонений.

Ребека жаловалась на постоянную изнуренность, из-за которой порой не могла даже встать с постели. Кроме того, ее преследовали вздутие живота и проблемы с пищеварением после каждого приема пищи, что она ошибочно считала особенностью взрослого организма.

Ситуация изменилась только в начале 2024 года, когда героиня истории сделала тест на пищевую непереносимость. Выяснилось, что ее организм негативно реагирует на продукты, которые она считала основой здорового рациона: куриные яйца, картофель, рис и дрожжи.

Эти ингредиенты присутствовали в ее меню ежедневно, являясь базой для традиционных испанских блюд, таких как паэлья или омлет. Исключив выявленные раздражители, Ребека быстро почувствовала облегчение.

«Я съела первое блюдо без этих продуктов и подумала: «Неужели все люди чувствуют себя так же после еды?» — поделилась она своими впечатлениями.

В результате смены рациона женщина уже сменила 52-й размер одежды на 50-й и отметила полное исчезновение отеков и дискомфорта.

Теперь ее завтрак состоит из авокадо на закваске с томатами, а вместо риса она использует киноа или кускус. Ребека подчеркивает, что главным достижением для нее стала не потеря веса, а возвращение жизненной энергии и уверенности в себе. Она призывает других не игнорировать тревожные симптомы организма, даже если врачи утверждают, что показатели здоровья находятся в пределах нормы.

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