У ребенка нет друзей? Ученые выяснили, чем это грозит во взрослой жизни

Фото: www.globallookpress.com/Annette Riedl

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Исследователи выяснили, как социальная изоляция подростков влияет на их дальнейшее трудоустройство и учебу.

Дети, которые проводят школьные перемены в одиночестве или систематически не попадают в спортивные команды, имеют в два раза больше шансов стать «Neet» — молодыми людьми, которые не работают, не учатся и не проходят профессиональную подготовку к 18 годам. Об этом рассказало издание Mirror со ссылкой на исследование Королевского колледжа Лондона.

Ученые установили, что 12-летние подростки, лишенные позитивных социальных связей или имеющие минимальное количество взаимодействий со сверстниками, зачастую остаются в таком же изолированном состоянии и к совершеннолетию. Социальная изоляция в раннем подростковом возрасте становится критическим фактором, определяющим жизненный путь человека.

«Наши результаты демонстрируют долгосрочные последствия социальной изоляции для перспектив трудоустройства молодежи, что, вероятно, вызвано ее влиянием на социальные навыки, образование и психическое здоровье, необходимые молодым людям для навигации на рынке труда», — заявила доктор Бриджит Брайан, ведущий автор исследования.

Она подчеркнула, что борьба с детским одиночеством может стать ключевым инструментом для улучшения шансов на успех в жизни.

«В течение долгого времени предполагалось, что одиночество подталкивает людей к восстановлению связей, но наши результаты показывают, что этого не происходит с молодыми людьми, которые нуждаются в этом больше всего», — добавил доктор Тимоти Мэтьюз из Гринвичского университета.

По его словам, изоляция превращается в самоподкрепляющийся цикл, из которого трудно выбраться без посторонней помощи. Ситуация с молодежной безработицей в Британии вызывает серьезную обеспокоенность у политиков.

Ранее бывший министр кабинета министров Алан Милберн предупреждал, что отсутствие мер по решению проблемы «Neet» может нанести удар по экономике в размере 125 миллиардов фунтов стерлингов.

В ответ на этот кризис новый премьер-министр Энди Бернем пообещал реформировать систему образования. В частности, на этой неделе были представлены новые маршруты технического обучения для подростков с 14 лет, чтобы вовлечь их в образовательный процесс и предотвратить социальное отчуждение.

Исследователи уверены, что раннее вмешательство и поддержка одиноких детей принесут не только личное благополучие молодым людям, но и значительные экономические выгоды государству за счет повышения производительности труда.

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