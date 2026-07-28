Смертоносный пульс планеты: катастрофы на Земле происходят циклично

Daily Mail: катастрофы на Земле происходят каждые 27 миллионов лет

Фото: www.globallookpress.com/Veri Sanovri

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Ученые обнаружили пугающую закономерность в наступлении глобальных природных катаклизмов, угрожающих существованию человечества.

Глобальные катастрофы на Земле происходят с фиксированной периодичностью примерно раз в 27 миллионов лет. Об этом рассказало издание Daily Mail.

Профессор Нью-Йоркского университета, геолог Майкл Рампино, провел масштабное исследование 89 ключевых геологических событий, охватывающее последние 260 миллионов лет.

В его список вошли массовые вымирания морских обитателей, резкое снижение уровня кислорода в океанах, мощнейшие извержения вулканов, а также колебания уровня моря и изменения в движении тектонических плит.

Все эти, на первый взгляд, разрозненные явления оказались связаны единым временным ритмом, который автор называет «пульсом Земли».

Результаты анализа указывают на то, что человечество может находиться в преддверии очередного глобального катаклизма. Помимо основного цикла в 27 миллионов лет, Рампино выделил более короткие периоды в 8,9 миллиона лет и сверхдлинные интервалы до 270 миллионов лет.

Причины такой цикличности могут скрываться как внутри планеты — в медленном движении мантии, так и в космосе. Профессор предполагает, что Солнечная система периодически проходит через плотные слои темной материи в плоскости Млечного Пути. Этот процесс может вызывать перегрев земного ядра или провоцировать астероидные дожди из облака Оорта.

«Хотя эти идеи все еще находятся вне мейнстрима текущего геологического мышления, они могут стать первыми шагами к важному концептуальному прорыву в науках о Земле», — отметил Рампино в своей работе.

Поскольку планета пересекла галактическую плоскость около трех миллионов лет назад, новый виток разрушительных событий теоретически может начаться в ближайшие два миллиона лет.

Ученый подчеркивает, что девять из 13 известных массовых вымираний совпадают по времени с этим движением сквозь центр галактики.

Несмотря на скепсис коллег-геологов, Рампино настаивает на реальности обнаруженных закономерностей. В частности, возраст континентальных базальтовых потоков, образовавшихся после колоссальных извержений, практически идеально совпадает с расчетными датами 27-миллионного цикла.

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