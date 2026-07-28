Бизнес-леди Древнего мира: как Клеопатра спасла Рим от банкротства

Фото: The Granger Collection/ТАСС

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Новый взгляд на биографии великих правительниц разрушает многовековые стереотипы о «слабом поле».

Летописцы-мужчины веками намеренно преуменьшали достижения величайших королев, цариц и правительниц в истории. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Автор книги, на которую ссылается издание, подчеркивает, что образ Клеопатры как исключительно соблазнительницы неверен. На самом деле египетская царица была выдающимся экономистом и стратегом.

Ее союз с Марком Антонием не был просто страстным романом. Колоссальное состояние Клеопатры фактически спасло погрязшую в долгах Римскую империю от финансового краха.

«Клеопатра была женщиной невероятного мужества, которая сделала для предотвращения оккупации больше, чем любой другой правитель, и спасла свою страну от голода и инфляции», — подчеркивает автор книги, на которую ссылается издание.

Исследование охватывает широкий спектр правительниц — от античности до Грейс Келли. Автор развенчивает мифы о Боудике, которую представляли как «безумного монстра», хотя она была воительницей, мстившей за насилие над своими дочерьми.

Китайская императрица У Цзэтянь описывается не как выскочка из гарема, а как лидер, построивший процветающую экономику. Автор также пересматривает репутацию «Кровавой» Мэри Тюдор, замечая, что ее отец, Генрих VIII, казнил в сотни раз больше людей.

Даже королева Анна, которую часто считали пассивной из-за проблем со здоровьем, предстает в книге как тонкий дипломат и покровительница искусств.

Особое внимание автор уделяет тому, как историки-мужчины использовали термины вроде «гарем», чтобы превратить серьезные институты женской власти в описания полуобнаженных красавиц у бассейна.

В книге упоминаются и менее известные фигуры, такие как Ранавалона Мадагаскарская, сохранившая суверенитет страны благодаря своей беспощадности.

Автор доказывает, что большинство правительниц были не тщеславными или праздными, а деловыми и экономически подкованными женщинами, чьи биографии веками искажались ради мужского доминирования в летописях.

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