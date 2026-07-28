Безумные гении: вся правда о странностях великих физиков

Фото: www.globallookpress.com/Scherl

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Эта наука часто доводит людей до психических расстройств.

Ученые, изменившие наше представление о Вселенной, часто балансировали на грани безумия и имели невероятные пристрастия. Об этом рассказало издание Daily Mail.

Теоретическая физика часто доводит людей до психических расстройств или ранней смерти. Например, создатель теории множеств Георг Кантор был убежден, что британский король Эдуард VII возглавляет масонский заговор. Это привело к тому, что Кантор закончил свои дни в психиатрической лечебнице.

Людвиг Больцман держал корову прямо в своей венской квартире, а Никола Тесла панически боялся женских сережек и перед входом в любое здание должен был трижды обойти его вокруг.

Интригует и образ Пола Дирака, который забирался на деревья, лишь бы избежать разговоров с коллегами, а нобелевский лауреат Петр Капица развлекал гостей тем, что глотал ножи.

Особое внимание в материале уделено личной жизни легендарных ученых. Альберт Эйнштейн, вопреки имиджу скромного гения, был известным ловеласом и использовал игру на скрипке как инструмент соблазнения.

Во время пребывания в Норфолке его охраняли вооруженные винтовками привлекательные телохранительницы, а одна из его любовниц оказалась советской шпионкой.

В это же время Роберт Оппенгеймер, руководивший созданием атомной бомбы, проявлял признаки социопатии: однажды он пытался задушить друга, а своему профессору подложил яблоко с цианидом.

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