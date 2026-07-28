Нашла его профиль на сайте знакомств: женщина задушила сына из-за измены сожителя

Dаilу Маil: женщина задушила сына и покончила с собой из-за измены сожителя

Фото: 5-tv.ru

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После содеянного она свела счеты с жизнью.

В Великобритании произошло шокирующее двойное убийство и самоубийство. Фигурантка — 31-летняя Тасмин Патерсон — задушила своего девятилетнего сына Хадсона, после чего свела счеты с жизнью. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Тела в запертой спальне обнаружил сожитель Тасмин, Маркус Хьюз. Мужчина признал, что их отношения находились в глубоком кризисе и были на грани окончательного разрыва.

По словам Хьюза, обстановка в доме стала крайне напряженной после того, как Тасмин уличила его в использовании сайта для поиска новых знакомств.

Ситуацию осложняли финансовые трудности, проблемы с жильем и ухудшение здоровья самой женщины — ранее она получила травму головы. Тасмин чувствовала глубокое разочарование из-за того, что ее личная жизнь и планы на совместное будущее с Хьюзом не оправдались.

Накануне трагедии маленький Хадсон чувствовал себя неважно, и мать решила остаться спать в его комнате. Утром Хьюз заволновался, когда никто не вышел к завтраку, а дверь в спальню оказалась запертой изнутри.

Вызвав полицию, он взломал преграду и нашел сожительницу и ребенка мертвыми. Отец мальчика и бывший муж Тасмин, Аарон Патерсон, заявил суду, что их расставание было мирным, и он никогда не замечал за бывшей супругой признаков агрессии по отношению к сыну.

Он охарактеризовал ее как «преданную» мать, для которой Хадсон был смыслом всей жизни. Полицейское расследование полностью исключило причастность Маркуса Хьюза к совершению преступления.

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