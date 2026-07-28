На южнокорейской авиабазе США произошла утечка белого фосфора

Фото: YONHAP/ТАСС

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Жителей города Пхентхэк экстренно эвакуировали в радиусе 300 метров

На американской авиабазе Осан в южнокорейском городе Пхентхэк 28 июля вечером произошла утечка белого фосфора. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на местные власти.

Инцидент зафиксировали на складе боеприпасов K-55 около 17:07 по местному времени (11:07 по мск. — Прим. ред.). Местные власти немедленно разослали экстренное предупреждение жителям ближайших районов — людям порекомендовали укрыться и не выходить на улицу.

На место выехали пожарные и саперы, доступ гражданских перекрыли в радиусе 300 метров, но через 36 минут тревогу отменили. Представители 51-го истребительного авиакрыла ВВС США заявили, что утечка произошла из двух боеприпасов, но вещество примерно на 80% разбавлено и не несет серьезной опасности для людей и экологии. Пострадавших нет, сама база продолжает функционировать в обычном режиме.

Сейчас специалисты выясняют точную причину происшествия. Военные и южнокорейские службы проводят совместную проверку.

Белый фосфор — крайне опасное вещество. Он самовоспламеняется при контакте с воздухом, вызывает глубокие ожоги при попадании на кожу, а его дым смертелен при вдыхании в больших объемах.

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