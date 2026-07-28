«Была бледная»: внучка экс-мэра Самары Тархова получила 500 тысяч рублей перед убийством

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В суде рассказали, как Екатерина Бельская забрала дивиденды по акциям деда.

Внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова Екатерина Бельская, обвиняемая в убийстве родственников, получила 500 тысяч рублей дивидендов по акциям своего деда. Об этом сообщил корреспондент «Известий» из зала Самарского областного суда.

Деньги были выплачены по акциям компании, где Виктор Тархов являлся одним из учредителей. По словам главного бухгалтера организации, в конце декабря 2024 года Бельская приехала в офис в выходной день и попросила выдать ей деньги якобы по поручению деда.

Она объяснила это тем, что ее бабушка Наталья якобы тяжело заболела и ее пришлось отправить в Москву на специальном автомобиле вместе с Виктором Тарховым. По словам внучки, на поездку потребовались большие расходы.

Для получения выплаты в компании попросили доверенность. Через несколько часов Бельская принесла документ с подписью, которая, как отметила свидетель, была похожа на подпись бывшего мэра. После этого ей выдали деньги наличными — 500 тысяч рублей.

«Она такая бледная, такая расстроенная была, мы даже не заподозрили, что что-то могло случиться. Думали, действительно бабушка в тяжелом состоянии», — рассказала бухгалтер в суде.

По ее словам, директор компании несколько раз пытался связаться с Виктором Тарховым, чтобы подтвердить выдачу денег, но тот не отвечал на звонки. Через месяц Бельская снова обратилась за выплатой. На этот раз она предоставила нотариально заверенную доверенность от имени деда и его банковские реквизиты.

Согласно документу, внучка могла получать деньги вместо Виктора Тархова и подписывать необходимые бумаги.

Ранее свидетели по делу рассказывали, что Бельская часто просила у родственников крупные суммы денег. По их словам, дед помогал ей с оплатой квартиры, а в 2023 году продал дом, чтобы приобрести жилье для внучки. Однако, как утверждали знакомые семьи, Бельскую этот вариант не устроил.

О гибели Виктора Тархова и его супруги Натальи стало известно 5 февраля 2025 года. По версии следствия, супруги были убиты примерно за месяц до обнаружения тел. Подозрение пало на их внучку Екатерину Бельскую.

Следствие считает, что после смерти родственников она отправляла сообщения с их телефонов, чтобы создать видимость их отъезда за границу, а также пыталась распоряжаться их имуществом с помощью поддельных документов.

Бельская 28 февраля призналась в содеянном. По версии следствия, причиной преступления стало желание получить имущество родственников.

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