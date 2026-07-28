В Сочи двоих туристов унесло в море течением горной реки

Фото: МЧС России

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Один человек погиб, второго ищут.

При переходе вброд горной реки Псезуапсе течением и волной смыло двоих туристов. Один человек погиб, поиски второго продолжаются. Об этом сообщила пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Инцидент произошел 27 июля в Лазаревском районе Сочи в районе пляжа «Багратион». Утонувшего туриста спасатели обнаружили в акватории Черного моря. Пострадавший находился в 50 метрах от береговой линии. Эвакуировав его на сушу, сотрудники МЧС проводили реанимационные мероприятия. Приехавшие на место вызова медики констатировали смерть.

Поиски второго пострадавшего продолжаются. Спасатели обследовали пойму русла реки и левую сторону пляжа «Касабланка», однако результатов это не дало. В поиске задействованы 17 человек, в том числе водолазы МЧС, а также четыре единицы техники, включая катер.

Ранее в Санкт-Петербурге во время катания на сапборде по Гореловскому озеру погиб подросток. По словам очевидцев трагедии, 16-летний мальчик спокойно катался, затем внезапно спрыгнул в озеро. На поверхность он так и не всплыл.

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